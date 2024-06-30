Україна запустила серійне виробництво дронів, які летять на 1000 км

Україна запустила серійне виробництво ударних дронів з дальністю ураження понад 1000 кілометрів.

Про це розповів генеральний директор "Укроборонпрому" Герман Сметанін в інтерв'ю АрміяInform.

"За доволі стислий проміжок часу ми розробили та запустили в серійне виробництво власні далекобійні ударні дрони. Зараз вони уражають стратегічні об’єкти ворога на відстані більш як 1000 км", - сказав він.

Сметанін переконаний, що копіювати підходи Росії до такого виробництва не варто. Він зазначив, Україна стала "нелінійною та інноваційною" у виробництві дронів.

"Росія має величезні ресурси та надпотужну промисловість, тому сліпо копіювати її підхід немає жодного сенсу. Ми змушені бути більш гнучкими та винахідливим. Свого часу Давид зрозумів, що боротися із Голіафом методами самого ж Голіафа - хибна ідея. У підсумку він обрав ту зброю, яка могла принести перемогу, та вміло застосував її", - додав Сметанін.

Нагадаємо, в ніч проти 30 червня у низці російських областей, зокрема у Курській, Бєлгородській та Брянській, пролунали вибухи через атаку безпілотників.

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