У РФ повідомили про атаку дронів одразу на декілька областей

Вибухи були зафіксовані у трьох областях РФ.

В ніч проти 30 червня у низці російських областей пролунали вибухи через атаку безпілотників.

Повідомляється про вибухи у Курській, Бєлгородській та Брянській областях.

Губернатор Брянської області Олександр Богомаз заявив, що ППО нібито було збито 4 безпілотники над Трубчевським районом.

Крім того, він заявив, що постраждалих та руйнувань нема.

В свою чергу губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков заявив, що була зафіксована атака двох дронів у місті Грайворон. І що через удар безпілотників був пошкоджений будинок, а також авто.

Також про атаку безпілотників повідомляє влада Курської області.

В мережі пишуть про гучні вибухи, зокрема у Черемисинівському, Щигрівському, Тимському, Солнцевському та Пристенському районах.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що вночі Брянську область атакували безпілотники.

Крім того, ми раніше інформували, що безпілотник атакував будівлю з російськими військовими на Бєлгородщині.

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