Вночі Брянську область атакували безпілотники: що відомо

Вночі 28 червня у Брянській області стався наліт безпілотників. Вони атакували завод мікроелектроніки "Кремній Ел" у Брянську та військову частину у місті Карачів.

Про це повідомляє ASTRA з посиланням на джерела в екстрених службах регіону.

На заводі пошкоджено дах виробничого корпусу, а у військовій частині склад. Постраждалих немає.

"Кремній Ел" – один із найбільших у Росії виробник мікроелектроніки. Там зокрема створюють комплектуючі для військової техніки", – додає ASTRA.

Раніше йшлося про те, що за останній час Україна здійснила низку успішних ударів по російських авіабазах, з яких окупанти запускали безпілотники по Україні. Тепер Росія змушена буде скоротити кількість запусків.

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