Бєлгородщина зазнала серйозної атаки дронів

Інформація про наслідки атаки уточнюється.
Місто Бєлгород і Бєлгородський район Росії зазнали масованої атаки БПЛА.
Про це інформує місцева влада.
За попередньою інформацією, постраждав один мирний житель. Жінку із закритою черепно-мозковою травмою та переломом правої руки бригада швидкої доставила до міської лікарні №2 Білгорода.
Попередньо, у Бєлгороді вибиті вікна у 4 квартирах 4 багатоквартирних будинків. В одному приватному будинку пошкоджено покрівлю та фасад. Також пошкоджено фасади 2 комерційних об'єктів, посічено 4 автомобілі та пошкоджено лінію газопостачання.
У Бєлгородському районі у селищі Північний у 3 квартирах багатоквартирного будинку вибито вікна.
Інформація про наслідки уточнюється.
Нагадаємо, в Росії після атаки БпЛА горів Афіпський НПЗ (відео).
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