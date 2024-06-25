Бєлгородщина зазнала серйозної атаки дронів

Місто Бєлгород і Бєлгородський район Росії зазнали масованої атаки БПЛА.

Про це інформує місцева влада.

За попередньою інформацією, постраждав один мирний житель. Жінку із закритою черепно-мозковою травмою та переломом правої руки бригада швидкої доставила до міської лікарні №2 Білгорода.

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Попередньо, у Бєлгороді вибиті вікна у 4 квартирах 4 багатоквартирних будинків. В одному приватному будинку пошкоджено покрівлю та фасад. Також пошкоджено фасади 2 комерційних об'єктів, посічено 4 автомобілі та пошкоджено лінію газопостачання.

У Бєлгородському районі у селищі Північний у 3 квартирах багатоквартирного будинку вибито вікна.

Інформація про наслідки уточнюється.

Нагадаємо, в Росії після атаки БпЛА горів Афіпський НПЗ (відео).

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