Астрологічний прогноз на 30 червня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг і прикраси одягнути, щоб пощастило в роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: незважаючи на вихідний, можна братися до реалізації нових глобальних – як професійних, так і побутових – проєктів або хоча б присвятити час їхній підготовці.

Символ дня: печера.

Стихія дня: Метал.

Щасливе число дня: 6.

Щасливі кольори дня: жовтий, золотий, шафрановий.

Щасливе каміння дня: чорна яшма, нефрит, гросуляр, малахіт.

За яку частину тіла відповідає: зона пахв.

Хвороби дня: хвороби, які почалися цього дня, зазвичай нетривалі та мають легкий перебіг, у лікуванні можна використовувати гомеопатичні препарати.

Харчування дня: необхідно відмовитися від води включно з рідкою їжею та алкоголем.

Стрижка дня: несприятливий для стрижки день.

Дачні роботи дня: можна збирати врожай рослин з їстівними "корінцями" (морква, картопля, редиска) та наводити лад на дачній ділянці.

Магія і містика дня: можна звертатися по допомогу до язичницьких богів – передусім бога родючості Перуна.

Сни дня: сни нинішньої ночі підкажуть, що потрібно зробити, щоб життя стало гармонійним і щасливим, головне – правильно витлумачити їхні символи.

Табу дня: небезпечними можуть бути будь-які зміни у звичному способі життя – навіть переставляння меблів удома краще перенести на інший час.

Цитата дня: "Нам була дана заповідь: люби ближнього свого, як самого себе, але якщо правильно зрозуміти цю заповідь, можна прочитати у ній і зворотне твердження: ти зобов'язаний любити себе належним чином" (Серен К'єркегор).

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