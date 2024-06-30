На Сумщині пролунало 94 вибухи

Протягом минулої доби загарбники здійснили 14 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області.

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Про це інформує Сумська обласна військова адміністрація.

Всього було зафіксовано 94 вибухи. Обстрілів зазнали Хотінська, Білопільська, Миропільська, Краснопільська, Великописарівська, Есманьська, Середино-Будська громади.

Краснопільська громада: здійснено обстріл з використанням двох FPV дронів (2 вибухи), артобстріли (22 вибухів).

Есманьська громада: ворог бив з артилерії (20 вибухів) та мінометів (16 вибухів).

Хотінська громада: зафіксовано пуск ракет типу «НАР з гелікоптера (5 вибухів).

Білопільська громада: росіяни вдарили з артилерії (15 вибухів) та мінометів (4 вибухи).

Великописарівська громада: 5 мін скинули росіяни на територію громади.

Миропільська громада: нанесено обстріл БпЛА літакового типу (1 вибух). Також відбулося скидання ВОГз БпЛА (1вибух).

Середино-Будська громада: здійснено обстріл з використанням трьох FPV дронів (3 вибухи).

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Донеччині через обстріл окупантів знеструмлено шахту.

Крім того, ми раніше інформували, що у Хмельницькій та Івано-Франківській області пролунали вибухи.

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