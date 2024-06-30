На Сумщині пролунало 94 вибухи

Ворог продовжує обстрілювати Сумщину.
Протягом минулої доби загарбники здійснили 14 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області.
Про це інформує Сумська обласна військова адміністрація.
Всього було зафіксовано 94 вибухи. Обстрілів зазнали Хотінська, Білопільська, Миропільська, Краснопільська, Великописарівська, Есманьська, Середино-Будська громади.
- Краснопільська громада: здійснено обстріл з використанням двох FPV дронів (2 вибухи), артобстріли (22 вибухів).
- Есманьська громада: ворог бив з артилерії (20 вибухів) та мінометів (16 вибухів).
- Хотінська громада: зафіксовано пуск ракет типу «НАР з гелікоптера (5 вибухів).
- Білопільська громада: росіяни вдарили з артилерії (15 вибухів) та мінометів (4 вибухи).
- Великописарівська громада: 5 мін скинули росіяни на територію громади.
- Миропільська громада: нанесено обстріл БпЛА літакового типу (1 вибух). Також відбулося скидання ВОГз БпЛА (1вибух).
- Середино-Будська громада: здійснено обстріл з використанням трьох FPV дронів (3 вибухи).
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Донеччині через обстріл окупантів знеструмлено шахту.
Крім того, ми раніше інформували, що у Хмельницькій та Івано-Франківській області пролунали вибухи.
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