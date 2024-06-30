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Ізраїль відреагував на погрози Ірану "війною на знищення"

Ізраїль відреагував на погрози Ірану "війною на знищення"

Ізраїль відреагував на погрози Ірану / Фото: Associated Press

У Ізраїлі дали зрозуміти, що погрози не зупинять операцію проти "Хезболли".

У Міністерстві закордонних справ Ізраїля відреагували на погрози з боку Ірану почати "війну на винищення" у разі проведення військової операції ЦАХАЛ проти угруповання "Хезболла" у Лівані.

Міністр закордонних справ Ізраїлю Ісраель Кац дав зрозуміти, що такі погрози не зупинять його країну.

Він розцінив заяву представництва Ірану в ООН про "повне залучення всіх фронтів опору" проти Ізраїля як погрозу.

"Сьогодні Іран погрожує знищити Ізраїль, якщо Ізраїль повністю відповість на атаки "Хезболли" з Лівану", - заявив Кац.

Дипломат зазначив, що повідомлення Ірану про "війну на знищення" робить його гідним знищення.

Крім того, Ізраїль заявив, що якщо "Хезболла" не припинить вогонь і не вийде з південного Лівану, то ізраїльська сторони "діятиме проти неї з усією силою, доки безпека не буде відновлена ​​і жителі не зможуть повернутися до своїх домівок".

"Режим, який загрожує знищенням, заслуговує на знищення, — написав Кац в мережі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Іран пригрозив Ізраїлю "війною на знищення" та залучення всього опору у разі атаки на Ліван.  

Крім того, ми раніше інформували, що "Хезболла" погрожує розгромити Ізраїль і напасти на Кіпр.

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