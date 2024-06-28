Німеччина – Данія: онлайн-трансляція матчу 1/8 фіналу Євро-2024

У суботу, 29 червня, збірні Німеччини та Данії зідуться в матчі 1/8 фіналу Євро-2024 з футболу, щоб визначити другого чвертьфіналіста турніру.

Гра відбудеться на стадіоні "Сігнал Ідуна Парк" у Дортмунді. Поєдинок розпочнеться о 22:00 за київським часом.

Німці з 7 очками стали переможцями групи А. Команда Юліана Нагельсманна розтрощила Шотландію (5:1), обіграла Угорщину (2:0) та врятувала нічию проти Швейцарії (1:1).

Данці (3 бали) посіли друге місце у квартеті C, який з 5 пунктами виграла Англія. Команда Каспера Юльманна зіграла внічию зі Словенією (1:1), взяла очко проти англійців (1:1) та розійшлася нічиєю із Сербією (0:0).

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Переможець матчу Німеччина – Данія у чвертьфіналі Євро-2024 позмагається з тріумфатором поєдинку 1/8 фіналу між збірними Іспанії та Грузії, який заплановано на неділю, 30 червня.

До вашої уваги текстова онлайн-трансляція матчу Німеччина – Данія.