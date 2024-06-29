Чи служить сьогодні військовий Валерій Маркус: у ЗСУ відповіли

Військовий Валерій Маркус продовжує служити й виконувати свій обов'язок. Саме тому людям слід нести відповідальність за свої слова.

Про це в ефірі телемарафону сказав замкомбата 47 ОМБр "Магура" Олександр "Геній" Ширшин.

Зокрема, він відреагував на чутки про те, що Маркус нібито перебуває за кордоном і полишив службу.

"Я дуже хотів би, щоби люди, які там говорять, так само несли відповідальність за свої слова. Бо ми дуже часто, розганяючи чутки, потім просто про них забуваємо, наче нічого не сталося. Це людина досі продовжує служити, якщо всім так цікаво. І продовжує виконувати свій обов’язок. Я насправді дуже поважаю Валерія за те, що він робив, за те, що він робить"

Раніше український режисер, ексбранець Кремля і військовий Олег Сенцов розповів, що думає про ексголовного майстер-сержанта 47-ї бригади "Маґура" Валерія Маркуса.

Читайте також: