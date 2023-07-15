Валерій Маркус: шлях від 2014 року до створення бригади наступу

Головний сержант 47-ї окремої механізованої бригади “Маґура” Валерій Маркус повідомив, що написав рапорт й попросив перевести його на нижчу посаду за власним бажанням. Чоловік повідомив, що “категорично не згоден з рішеннями щодо застосування і розвитку бригади”.

Про те, хто такий Валерій Маркус та як формувалася 47-ма ОМБр після повномасштабного вторгнення Росії - читайте у нашому матеріалі.

Хто такий Маркус?

Бойовий шлях Валерія Маркуса розпочався у березні 2014 році. Перед цим - роки служби у 25-й бригаді ДШВ. Брав участь у боях за Слов’янськ, Дебальцеве, Краматорськ, Шахтарське, Вуглегірськ. У ті роки почав вести власний відеоблог та розповідати про реалії війни у зоні АТО, результати обстрілів, армійське життя та звільнення населених пунктів України. У 2015 році публікується книга Маркуса “Сліди на дорозі”, яка у 2018 році стає бестселером в Україні. У 2014 році російські бойовики обіцяють винагороду за вбивство чоловіка. Тоді з’являється псевдонім “Ананьєв”.

У 2016 році після серйозного поранення Валерія госпіталізували. Попереду - тривале лікування та звільнений з лав ЗСУ. Повернувшись у цивільне життя, він багато подорожує. У 2019 році йому вдається пішим ходом пройти 3500 кілометрів через гори Скандинавії за полярне коло до Північно-Льодовитого океану.

Однак, вже у 2022 році, коли розпочалося повномасштабне вторгнення Росії, Валерій у перші ж дні знову відправляється на фронт. Про початок повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року Валерій Маркус опублікував на своїй Facebook-сторінці коротке повідомлення: “Не хвилюйтеся, це просто війна”.

А згодом додав: “Використав свій статус, щоб домовитись з військовою частиною напряму, в обхід військкомату і всіх перевірок і поїхати на фронт якомога раніше. Не знаю чи переживу завтрашній день, чи наступний тиждень, чи дочекаюсь кінця війни, але Росії точно кінець, і це втішає”, - зазначив він.

За словами українського військового, він завжди був морально готовий до того, що Росія нападе. І навпаки, коли це сталося, - відчув полегшення, бо нарешті більше вже не буде так званої “гібридної війни”. У складі 30-тої ОМБр Валерій Маркус відправився на Схід. І перші кілька місяців воював, будучи старшим розвідником.

“Я розумів, що ні Київ, ані Харків російським ворожим військам не вдасться взяти. І рано, чи пізно вони відправляться на Донбас, де воювали з нами ще з 2014 року”, - сказав він.

За словами військовослужбовця, з початку російсько-української війни він втратив чимало друзів, багато з них - поранені. І він розумів, що повномасштабне вторгнення представлятиме з себе десятки тисяч втрат у перший же час.

“І всі ці сім років я жив з усвідомленням того, що коли почнеться повномасштабна війна і я туди потраплю знову, то шанс повернутися додому живим та здоровим - нижчий, ніж тоді. Тому, ми до цього ставимося абсолютно нормально, ми звикли жити з цим усвідомленням”, - розповів Маркус.

“Ми готові вбивати за наші зруйновані домівки, вбитих друзів”

4 березня 2022 року Велерій Маркус звернувся до президента України Володимира Зеленського зі словами: “Не втратьте сьогоднішній потенціал українців, як це вже було зроблено колись. Ми готові вбивати за наші зруйновані домівки, вбитих друзів, за спробу відібрати у нас свободу і право бути українцями. Використайте нашу лють. Використайте і направте на будівництво нової України, яка буде викликати страх у ворогів і повагу у друзів. Нову Україну, в якій люди захочуть жити і бути українцями”.

Перебуваючи на сході України в перші дні повномасштабного вторгнення, Валерій Маркус описує умови, в яких приходиться воювати українським захисникам - холодні морозні дні.

“Так, нам холодно, але там де нам просто важко, окупанти будуть замерзати до смерті. Ми на своїй землі, і захищаємо своє, наша мораль від холоду не впаде, ми вдома. Для нас холод - це важко. Для них холод - смертельно”, - написав він.

Пригадує чоловік і побратимів, “живих людей з старих фото, яких залишається все менше й менше”. Сьогоднішня війна, за словами військового, - “священна для українського народу. Сьогодні, кожної хвилини, українці закладають фундамент для будівництва майбутнього”

“Нарешті ніякої "гібридної війни", "братских народов", "защиты русскоговорящих". Нарешті маски скинуті і йде війна на знищення. Війна, яка зачепила абсолютно кожного українця. Кожен день на цій війні - наближає смерть Росії на багато років. І, можливо, навіть так пощастить, що ми побачимо розвал цієї недоімперії на власні очі”, - зазначив він.

Створення 47-ма ОМБр “Маґура”

Створення батальйону

У травні 2022 року був створений 47-й окремий мотопіхотний батальйон. До складу якого увійшли добровольці з Київщини. Командиром батальйону став Іван Шаламага. Він же відповідав за юридичну частину та стратегічні рішення. А Валерій Маркус стає старшим сержантом, який приймав рішення за все, що стосується особового складу.

“Більшість із вас багаторазово чули про моє негативне ставлення до “армійщини”. Оскільки я в цей човен стрибаю, можете бути певні - це настільки бойовий і налаштований на війну човен, наскільки в принципі можливо. А хто воює, той “армійщиною” не хворіє”, - зазначив Маркус.

За словами чоловіка, особливість створення батальйону полягала в тому, щоб змінити проблеми, які давно назріли в українській армії. Та побудувати підрозділ на нових засадах: повазі, принципу безперервного навчання, внутрішній культурі, яка передбачає виховання людей та ідеологію, а також взаємоповагу між усіма ланками у середині військової частини.

Бійців батальйону навчали іноземці-інструктори з приватних компаній, які виконують замовлення по навчанню особового складу армій країн світу.

“Нам не потрібні люди, які були б просто мотивовані. Нам важливо, щоб люди були мотивовані аргументовано, а не інфантильно. Щоб люди розуміли та тверезо давали звіт тому, хто вони та де вони. Щоб вони усвідомлювали себе, як громадяни України, як військовослужбовці. Щоб усвідомлювали, що таке країна для них”, - заявляв Маркус.

Відбирали бійців до підрозділу з різних міст, а співбесіди особисто проводили командир батальйону Іван Шаламага та старший сержант Валерій Маркус. Будувався підрозділ фактично з нуля, - шукали від кулеметника, снайпера, зв’язківця, водія, пілота БПЛА, діловода чи сапера до командирів відділень та взводів.

Паралельно Маркус засновує фонд "Markus Foundation" конкретно під 47-й батальйон, щоб мати можливість купляти необхідне, де державі зробити це було проблематично. Цікавий факт, що у батальйоні також з’явилися свої традиції та ритуали, які за словами Маркуса, направлені на те, щоб виховувати дисципліну та субординацію у бійцях.

У червні 2022 року батальйон отримав завдання штурмувати район Вуглегірської ТЕС, яка розташована в місті Світлодарськ Донецької області. І як розповів Іван Шаламага, ворога вдалося відкинути тоді на чотири кілометри за дві доби.

Розширення до штурмового полку

Наприкінці червня 2022 року 47-1 окремий батальйон почав розширюватися до окремого штурмового полку. Назву для якого Віталій Маркус запропонував придумати народу. Від батальйону до полку вдалося дійти за три місяці.

“Сказати, що це було складно – сильно применшити об’єм проробленої роботи. Але ніхто не реалізовував цей процес так, як це зробили ми. Формувати батальйон було складно. Формувати полк буде в сотні разів складніше. Але ми із вами можемо бути дотичними до чогось, що спровокує зміни в ЗСУ, якщо ми покажемо достойний результат; дотичними до того, що продовжить існувати і прославляти наше ім’я навіть після нашої смерті”, - розповів він.

Згодом Маркус повідомив, що полк отримає закордонне озброєння і буде переходити повністю на натівський калібр. У жовтні 2022 року полк почав розширюватися до бригади.

Бригада наступу: “Це був довгий і важкий шлях”

Вже у листопаді того ж року бюрократичні процедури розширення були пройдені. Так утворилася 47-ма ОМБр “Маґура”. Сама назва ж у слов’янській міфології трактується як донька бога грому та блискавки Перуна, війни та воїнів.

У команду приходить підполковник та “лицар ордена Богдана Хмельницького трьох ступенів” Олександр Сак, який за рішенням Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, стає командиром 47 ОМБр, наймолодшим командиром бригади в історії ЗСУ. Його заступником - Іван Шаламага. А на посаді головного сержанта бригади залишається Валерій Маркус.

За цей короткий час полку вдалося збільшилися вдвічі і завершити формування бригади у визначені терміни, незважаючи на постійне переміщення ще несформованих підрозділів згідно отриманих наказів і бойових розпоряджень. За словами Маркуса, була зроблена титанічна робота рекрутерів, стройової, тилових служб.

Все це паралельно з купівлею і отриманням зброї, техніки, навчанням, злагодженням, виїздом значної частини управління на довготривале навчання за кордон.

“Набрати багато тисяч достойних людей, одягти, озброїти, посадити на якийсь транспорт, навчити… без достатнього кістяка, без сформованих служб, складів, ППД, достатньої кількості командирів… усе з нуля. Це був довгий і важкий шлях. Батальйон виріс буквально з кількох людей. Полк вже формували три сержанти і два офіцери”, - розповів чоловік.

Після цього розпочалася бойова підготовка бійців бригади прориву на різних локаціях Європи та України.

Наступ на Півдні: “Тут купа трупів”

У червні 2023 року розпочався прорив на Запорізькому напрямку. 47-ма окрема механізована бригада була відправлена саме туди.

Бійцям “Маґури” вдалося взяти у полон російського військовополоненого, який розповів про знищення пів роти окупантів. Наприкінці червня Віталій Маркус опублікував відеоролик з ворожих позицій, де розповів, що українським захисникам вдалося далеко просунутися. Через важкі бої та якісно облаштовану ешелоновану оборону противника українські воїни змушені були спати буквально з вбитими російськими солдатами.

“Тут купа трупів. І ми зараз з боями будемо просуватися далі в глиб. Очевидно, що це буде не швидко, бо оборона у них (ред. - росіян) дуже щільна, дуже якісно побудована. Етап, коли трупи почнуть тут смердіти нам, на жаль, ми скоріш за все застанемо. Але ці негативні нюанси є ознакою того, що ми успішно робимо свою роботу. І через п’ять хвилин ми збираємось на штурм знову…”, - сказав він.

11 липня Валерій Маркус повідомив, що написав рапорт, де попросив перевести його на нижчу посаду за власним бажанням. Замість нього призначили Віталія Аверіна, який добровольцем пішов на війну у 2014 році та брав участь у боях за Іловайськ, Широкине, Попасну.

Війна за виживання

У своїх постах, які Маркус публікує у Facebook-сторінці, чоловік часто розмірковує над тим, чим є ця війна для кожного українця. Він наголошує, що тисячі чоловіків і жінок, які оббивали пороги військкоматів і військових частин, щоб зі зброєю в руках стати на захист суверенітету України - зайве підтвердження, що українці готові і хочуть цього.

“Ми не боїмося втратити життя, але це має бути не марно. Навіть, якщо не вийде, сама мета вже буде достойною нагородою. Направте лють українського народу проти ворогів. Скористайтесь нашим бажанням помсти, бажанням їх знищити”, - написав він.

Російсько-українська війна, за словами Валерія, є війною на виживання. В якій, зупинившись, у кожного з українців буде лише дві можливості: або бути мертвими, або бути рабами.

“Ті, хто стануть рабами, потім будуть воювати вже за Путіна у іншій війні. Наприклад, з Молдовою, Литвою або Польщею. Бо це все, включаючи країни колишнього “Варшавського договору”, з його точки зору, Російська імперія. Я певен, що якби ми здалися за тиждень, як він очікував, через певний проміжок часу війна б вже точилася, в тому числі, на вулицях Праги”, - заявив Маркус.

І для того, щоб не тільки вижити, а й перемогти, за словами військового, українці зобов’язані бути якісно іншими. Адже “маленька радянська армія ніколи не зможе перемогти велику радянську армію”.

Про перемогу: “Ми не маємо морального права один одного підвести”

За словами Маркуса, після перемоги в України буде унікальний історичний шанс. Але він буде втрачений або повністю або частково. Це не залежить від того, хто буде президентом і які партії будуть у парламенті. Причина в інтелектуальній нечисленній українській еліті, яка спільними зусиллями могла б цей шанс реалізувати. І за його оцінками, природній процес створення національного інтелекту займе десятки років.

“Шансу стільки чекати не буде. Відповідно, цей процес необхідно каталізувати настільки, наскільки це можливо. Ми унікальний народ. Наші сили невідомі навіть нам самим. Так само, як ми згуртувались навколо ідеї захисту нашої Батьківщини, треба гуртувався навколо процесу народження нової еліти. Вже зараз”, - додав він.

Кожен українець, наголошує Маркус, отримав нагоду створити себе нового, кращого ніж був вчора. Ця нагода отримана не безкоштовно, вона куплена ціною життів кращих. Нехтування цією нагодою – це злочин. Але кожен повинен прийти до своєї перемоги самостійно. Це повинно стати виваженим власним рішенням.

“Рішенням перестати бути "маленьким человеком, от которого ничего не зависит" і народитися громадянином своєї країни, що бере на себе відповідальність за її майбутнє. Нарешті, як ти переборов страх і зробив крок назустріч ворогу… У першу чергу ворогу, який ховається всередині тебе. Перемога кується прямо зараз. Перемога кується тобою. Ми не маємо морального права один одного підвести”, - зауважив він.

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Авторка: Аліна Туришин