Валерий Маркус: путь с 2014 года до создания бригады наступления

Главный сержант 47-й отдельной механизированной бригады Магура Валерий Маркус сообщил, что написал рапорт и попросил перевести его на низшую должность по собственному желанию. Мужчина сообщил, что "категорически не согласен с решениями по применению и развитию бригады".

О том, кто такой Валерий Маркус и как формировалась 47 ОМБр после полномасштабного вторжения России — читайте в нашем материале.

Кто такой Маркус?

Боевой путь Валерия Маркуса начался в марте 2014 года. Перед этим - годы службы в 25-й бригаде ДШВ. Участвовал в боях за Славянск, Дебальцево, Краматорск, Шахтерское, Углегорск. В те годы начал вести собственный видеоблог и рассказывать о реалиях войны в зоне АТО, результатах обстрелов, армейской жизни и освобождении населенных пунктов Украины. В 2015 году публикуется книга Маркуса "Следы на дороге", которая в 2018 году становится бестселлером в Украине. В 2014 году российские боевики обещают вознаграждение за убийство мужчины. Тогда появляется псевдоним "Ананьев".

В 2016 году после серьезного ранения Валерия госпитализировали. Впереди - длительное лечение и увольнение из рядов ВСУ. Вернувшись в гражданскую жизнь, он много путешествует. В 2019 году ему удается пешим ходом пройти 3500 километров через горы Скандинавии за полярный круг до Северо-Ледовитого океана.

Однако, уже в 2022 году, когда началось полномасштабное вторжение России, Валерий в первые же дни снова отправляется на фронт. О начале полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года Валерий Маркус опубликовал на своей Facebook-странице короткое сообщение: "Не волнуйтесь, это просто война".

А потом добавил: "Использовал свой статус, чтобы договориться с воинской частью напрямую, в обход военкомата и всех проверок и поехать на фронт как можно раньше. Не знаю переживу ли завтрашний день, или следующую неделю, или дождусь конца войны, но России точно конец, и это утешает", - отметил он.

По словам украинского военного, он всегда был морально готов к тому, что Россия нападет. И наоборот, когда это произошло, - почувствовал облегчение, потому что наконец больше уже не будет так называемой "гибридной войны". В составе 30-й ОМБр Валерий Маркус отправился на Восток. И первые несколько месяцев воевал, будучи старшим разведчиком.

"Я понимал, что ни Киев ни Харьков российским вражеским войскам не удастся взять. И рано или поздно они отправятся на Донбасс, где воевали с нами еще с 2014 года", - сказал он.

По словам военнослужащего, с начала российско-украинской войны он потерял немало друзей, многие из них - ранены. И он понимал, что полномасштабное вторжение будет представлять из себя десятки тысяч потерь в первое же время.

"И все эти семь лет я жил с осознанием того, что когда начнется полномасштабная война и я туда попаду снова, то шанс вернуться домой живым и здоровым - ниже, чем тогда. Поэтому, мы к этому относимся абсолютно нормально, мы привыкли жить с этим осознанием", - рассказал Маркус.

"Мы готовы убивать за наши разрушенные дома, убитых друзей"

4 марта 2022 года Велерий Маркус обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому со словами: "Не потеряйте сегодняшний потенциал украинцев, как это уже было сделано когда-то. Мы готовы убивать за наши разрушенные дома, убитых друзей, за попытку отобрать у нас свободу и право быть украинцами. Используйте нашу ярость. Используйте и направьте на строительство новой Украины, которая будет вызывать страх у врагов и уважение у друзей. Новую Украину, в которой люди захотят жить и быть украинцами".

Находясь на Востоке Украины в первые дни полномасштабного вторжения, Валерий Маркус описывает условия, в которых приходится воевать украинским защитникам - холодные морозные дни.

"Да, нам холодно, но там где нам просто трудно, оккупанты будут замерзать до смерти. Мы на своей земле, и защищаем свое, наша мораль от холода не упадет, мы дома. Для нас холод - это тяжело. Для них холод - смертельно", - написал он.

Вспоминает мужчина и побратимов, "живых людей со старых фото, которых остается все меньше и меньше". Сегодняшняя война, по словам военного, - "священная для украинского народа. Сегодня, каждую минуту, украинцы закладывают фундамент для строительства будущего"

“Наконец-то никакой "гибридной войны", "братских народов", "защиты русскоговорящих". Наконец-то маски сброшены и идет война на уничтожение. Война, которая коснулась абсолютно каждого украинца. Каждый день на этой войне – приближает смерть России на многие годы. И, возможно, даже так повезет, что мы увидим развал этой недоимперии своими глазами”, — отметил он.

Создание 47 ОМБр “Магура”

Создание батальона

В мае 2022 года был создан 47-й отдельный мотопехотный батальон. В состав которого вошли добровольцы с Киевщины. Командиром батальона стал Иван Шаламага. Он же отвечал за юридическую часть и стратегические решения. А Валерий Маркус становится старшим сержантом, который принимал решения за все, что касается личного состава.

"Большинство из вас многократно слышали о моем негативном отношении к "армейщине". Поскольку я в эту лодку прыгаю, можете быть уверены - это настолько боевая и настроенная на войну лодка, насколько в принципе возможно. А кто воюет, тот "армейщиной" не болеет", - отметил Маркус.

По словам мужчины, особенность создания батальона заключалась в том, чтобы изменить проблемы, которые давно назрели в украинской армии. И построить подразделение на новых принципах: уважении, принципа непрерывного обучения, внутренней культуре, которая предусматривает воспитание людей и идеологию, а также взаимоуважение между всеми звеньями внутри воинской части.

Бойцов батальона обучали иностранцы-инструкторы из частных компаний, которые выполняют заказы по обучению личного состава армий стран мира.

"Нам не нужны люди, которые были бы просто мотивированы. Нам важно, чтобы люди были мотивированы аргументированно, а не инфантильно. Чтобы люди понимали и трезво давали отчет тому, кто они и где они. Чтобы они осознавали себя, как граждане Украины, как военнослужащие. Чтобы осознавали, что такое страна для них", - заявлял Маркус.

Отбирали бойцов в подразделение из разных городов, а собеседования лично проводили командир батальона Иван Шаламага и старший сержант Валерий Маркус. Строилось подразделение фактически с нуля, - искали от пулеметчика, снайпера, связиста, водителя, пилота БПЛА, делопроизводителя, или сапера до командиров отделений и взводов.

Параллельно Маркус основывает фонд "Markus Foundation" конкретно под 47-й батальон, чтобы иметь возможность покупать необходимое, где государству сделать это было проблематично. Интересный факт, что в батальоне также появились свои традиции и ритуалы, которые по словам Маркуса, направленные на то, чтобы воспитывать дисциплину и субординацию в бойцах.

В июне 2022 года батальон получил задание штурмовать район Углегорской ТЭС, которая расположена в городе Светлодарск Донецкой области. И как рассказал Иван Шаламага, врага удалось отбросить тогда на четыре километра за двое суток.

Расширение к штурмовому полку

В конце июня 2022 года 47-1 отдельный батальон начал расширяться до отдельного штурмового полка. Название для которого Виталий Маркус предложил придумать народу. От батальона до полка удалось дойти за три месяца.

"Сказать, что это было сложно - сильно преуменьшить объем проделанной работы. Но никто не реализовывал этот процесс так, как это сделали мы. Формировать батальон было сложно. Формировать полк будет в сотни раз сложнее. Но мы с вами можем быть причастны к чему-то, что спровоцирует изменения в ВСУ, если мы покажем достойный результат; причастны к тому, что продолжит существовать и прославлять наше имя даже после нашей смерти", - рассказал он.

Впоследствии Маркус сообщил, что полк получит зарубежное вооружение и будет переходить полностью на натовский калибр. В октябре 2022 года полк начал расширяться до бригады.

Бригада наступления: "Это был долгий и трудный путь"

Уже в ноябре того же года бюрократические процедуры расширения были пройдены. Так образовалась 47-я ОМБр "Магура". Само название же в славянской мифологии трактуется как дочь бога грома и молнии Перуна, войны и воинов.

В команду приходит подполковник и "рыцарь ордена Богдана Хмельницкого трех степеней" Александр Сак, который по решению Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, становится командиром 47 ОМБр, самым молодым командиром бригады в истории ВСУ. Его заместителем - Иван Шаламага. А в должности главного сержанта бригады остается Валерий Маркус.

За это короткое время полку удалось увеличились вдвое и завершить формирование бригады в определенные сроки, несмотря на постоянное перемещение еще несформированных подразделений согласно полученных приказов и боевых распоряжений. По словам Маркуса, была проделана титаническая работа рекрутеров, строевой, тыловых служб.

Все это параллельно с покупкой и получением оружия, техники, обучением, слаживанием, выездом значительной части управления на долговременное обучение за границу.

"Набрать много тысяч достойных людей, одеть, вооружить, посадить на какой-то транспорт, научить... без достаточного костяка, без сформированных служб, складов, ППД, достаточного количества командиров... все с нуля. Это был долгий и трудный путь. Батальон вырос буквально из нескольких человек. Полк уже формировали три сержанта и два офицера", - рассказал мужчина.

После этого началась боевая подготовка бойцов бригады прорыва на разных локациях Европы и Украины.

Наступление на Юге: "Здесь куча трупов"

В июне 2023 года начался прорыв на Запорожском направлении. 47-я отдельная механизированная бригада была отправлена именно туда.

Бойцам "Магуры" удалось взять в плен российского военнопленного, который рассказал об уничтожении пол роты оккупантов. В конце июня Виталий Маркус опубликовал видеоролик с вражеских позиций, где рассказал, что украинским защитникам удалось далеко продвинуться. Из-за тяжелых боев и качественно обустроенной эшелонированной обороны противника украинские воины вынуждены были спать буквально с убитыми российскими солдатами.

"Здесь куча трупов. И мы сейчас с боями будем продвигаться дальше в глубь. Очевидно, что это будет не быстро, потому что оборона у них (ред. - россиян) очень плотная, очень качественно построена. Этап, когда трупы начнут здесь вонять нам, к сожалению, мы скорее всего застанем. Но эти негативные нюансы являются признаком того, что мы успешно делаем свою работу. И через пять минут мы собираемся на штурм снова...", - сказал он.

11 июля Магура Валерий Маркус сообщил, что написал рапорт, где попросил перевести его на низшую должность по собственному желанию. Вместо него назначили Виталия Аверина, который добровольцем ушел на войну в 2014 году и участвовал в боях за Иловайск, Широкино, Попасную.

Война за выживание

В своих постах, которые Маркус публикует в Facebook-странице, мужчина часто размышляет над тем, чем является эта война для каждого украинца. Он отмечает, что тысячи мужчин и женщин, которые обивали пороги военкоматов и воинских частей, чтобы с оружием в руках стать на защиту суверенитета Украины - лишнее подтверждение, что украинцы готовы и хотят этого.

"Мы не боимся потерять жизнь, но это должно быть не напрасно. Даже если не получится, сама цель уже будет достойной наградой. Направьте ярость украинского народа против врагов. Воспользуйтесь нашим желанием мести, желанием их уничтожить", - написал он.

Российско-украинская война, по словам Валерия, является войной на выживание. В которой, остановившись, у каждого из украинцев будет только две возможности: либо быть мертвыми, либо быть рабами.

"Те, кто станут рабами, потом будут воевать уже за Путина в другой войне. Например, с Молдовой, Литвой или Польшей. Потому что это все, включая страны бывшего "Варшавского договора", с его точки зрения, Российская империя. Я уверен, что если бы мы сдались за неделю, как он ожидал, через определенный промежуток времени война бы уже шла, в том числе, на улицах Праги", - заявил Маркус.

И для того, чтобы не только выжить, но и победить, по словам военного, украинцы обязаны быть качественно другими. Ведь "маленькая советская армия никогда не сможет победить большую советскую армию".

О победе: "У нас нет морального права друг друга подвести"

По словам Маркуса, после победы у Украины будет уникальный исторический шанс. Но он будет потерян или полностью или частично. Это не зависит от того, кто будет президентом и какие партии будут в парламенте. Причина в интеллектуальной немногочисленной украинской элите, которая совместными усилиями могла бы этот шанс реализовать. И по его оценкам, естественный процесс создания национального интеллекта займет десятки лет.

"Шанса столько ждать не будет. Соответственно, этот процесс необходимо катализировать настолько, насколько это возможно. Мы уникальный народ. Наши силы неизвестны даже нам самим. Так же, как мы сплотились вокруг идеи защиты нашей Родины, надо сплотился вокруг процесса рождения новой элиты. Уже сейчас", - добавил он.

Каждый украинец, отмечает Маркус, получил возможность создать себя нового, лучшего чем был вчера. Эта возможность получена не бесплатно, она куплена ценой жизней лучших. Пренебрежение этой возможностью - это преступление. Но каждый должен прийти к своей победе самостоятельно. Это должно стать взвешенным собственным решением.

"Решением перестать быть "маленьким человеком, от которого ничего не зависит" и родиться гражданином своей страны, берущим на себя ответственность за ее будущее. Наконец, как ты переборол страх и сделал шаг навстречу врагу... В первую очередь врагу, который скрывается внутри тебя. Победа куется прямо сейчас. Победа куется тобой. Мы не имеем морального права друг друга подвести", - отметил он.

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Автор: Алина Туришин