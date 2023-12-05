Куди зник Маркус: Сенцов розповів про відомого військового

Режисер є є командиром штурмової роти у складі 47-ї ОМБР "Маґура", а Маркус раніше був головним майстер-сержантом цієї бригади.

Український режисер, ексбранець Кремля і військовий Олег Сенцов розповів, що думає про ексголовного майстер-сержанта 47-ї бригади "Маґура" Валерія Маркуса.

Про це Сенцов сказав в інтерв'ю "Українській правді".

Як відомо, режисер воює зараз у складі 47-ї ОМБР "Маґура", де є командиром штурмової роти. Сенцов не став заперечувати, що особисто знайомий з Маркусом.

За його словами, Маркус – "дуже достойний воїн і сміливий хлопець".

"Щодо того, де він і чим займається зараз – питання до самого Валерія. Якщо він це публічно не озвучує, я не можу це робити за нього", – сказав військовий.

Коментуючи скандал, який виник влітку у 47-й бригаді, Сенцов сказав: "Валєра – класний хлопець, але всі ми помиляємось. Інколи щось відбувається не так, як ти хочеш, і це абсолютно нормально".

"Треба аналізувати помилки і все це пропрацьовувати. Але бажано все це робити всередині системи, без публічних виходів, бо це нічого доброго нам не дає і в публічному просторі, і в іміджі, і у відносинах. Але це його рішення, в бригаді до цього ставляться по-різному", – підсумував Олег Сенцов.

Нагадаємо про скандал у 47-й бригаді

11 липня 2023 року відомий багатьом українцям головний майстер-сержант 47-ї окремої механізованої бригади "Магура" Валерій Маркус написав рапорт, де попросив перевести його на нижчу посаду.

“Також дійсним доповідаю, що, на мою думку, заступник командира військової частини … – аморальний дегенерат, знаходження з яким в одному колективі принижує мою честь і гідність”, – йдеться в рапорті.

І хоча ім'я офіцера було замальоване, у Мережі здогадалися, що Маркус має на увазі майора Івана Шаламагу.

На захист Шаламаги став екслідер "Правого сектора", командувач Української добровольчої армії Дмитро Ярош. Він назвав майора "одним із найкращих молодих командирів у ЗСУ".

Командир 47-ї окремої механізованої бригади ЗСУ Олександр Сак відповів на звинувачення і закликав припинити конфлікти в підрозділі.

Натомість головний сержант роти ударних БПЛА 47-ї ОМБр Рустам Мустафаєв звинуватив Валерія Маркуса у "некомпетентності".

13 липня стало відомо, що головним сержантом 47-ї окремої механізованої бригади замість Валерія Маркуса призначено Віталія Аверіна. Після цього Маркус майже зник з медіаполя.

У вересні ЗМІ писали, що після скандалу з Маркусом у 47-й бригаді змінили командира.

У матеріалі ТСН.ua читайте – Валерій Маркус: шлях від 2014 року до створення бригади наступу.