Куда исчез Маркус: Сенцов рассказал об известном военном

Режиссер является командиром штурмовой роты в составе 47-й ОМБР "Магура", а Маркус раньше был главным мастер-сержантом этой бригады.
Украинский режиссер, экс-узник Кремля и военный Олег Сенцов рассказал, что думает об экс-главном мастер-сержанте 47-й бригады "Магура" Валерии Маркусе.
Об этом Сенцов сказал в интервью "Украинской правде".
Как известно, режиссер сражается сейчас в составе 47-й ОМБР "Магура", где является командиром штурмовой роты. Сенцов не стал возражать, что лично знаком с Маркусом.
По его словам, Маркус – "очень достойный воин и смелый парень".
"О том, где он и чем занимается сейчас – вопрос к самому Валерию. Если он это публично не озвучивает, я не могу это делать за него", – сказал военный.
Комментируя скандал, возникший летом в 47-й бригаде, Сенцов сказал: "Валера – классный парень, но все мы ошибаемся. Иногда что-то происходит не так, как ты хочешь, и это абсолютно нормально".
"Нужно анализировать ошибки и все это прорабатывать. Но желательно все это делать внутри системы, без публичных выходов, потому что это ничего хорошего нам не дает и в публичном пространстве, и в имидже, и в отношениях. Но это его решения, в бригаде к этому относятся по-разному", — подытожил Олег Сенцов.
Напомним о скандале в 47-й бригаде
11 июля 2023 года известный многим украинцам главный мастер-сержант 47-й отдельной механизированной бригады "Магура" Валерий Маркус написал рапорт, где попросил перевести его на более низкий пост.
"Также действительным докладываю, что, по моему мнению, заместитель командира воинской части… – аморальный дегенерат, нахождение с которым в одном коллективе унижает мою честь и достоинство", – говорится в рапорте.
И хотя имя офицера было зарисовано, в Сети догадались, что Маркус подразумевает майора Ивана Шаламагу.
В защиту Шаламаги стал экс-глава "Правого сектора", командующий Украинской добровольческой армией Дмитрий Ярош. Он назвал майора "одним из лучших молодых командиров в ВСУ".
Командир 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ Александр Сак ответил на обвинения и призвал прекратить конфликты в подразделении.
Главный сержант роты ударных БПЛА 47-й ОМБр Рустам Мустафаев обвинил Валерия Маркуса в "некомпетентности".
13 июля стало известно, что главным сержантом 47-й отдельной механизированной бригады вместо Валерия Маркуса назначен Виталий Аверин. После этого Маркус почти исчез из медиаполя.
В сентябре СМИ писали, что после скандала с Маркусом в 47-й бригаде сменили командира.
В материале ТСН.ua читайте – Валерий Маркус: путь с 2014 года до создания бригады наступления.