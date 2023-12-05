Куда исчез Маркус: Сенцов рассказал об известном военном

Режиссер является командиром штурмовой роты в составе 47-й ОМБР "Магура", а Маркус раньше был главным мастер-сержантом этой бригады.

Украинский режиссер, экс-узник Кремля и военный Олег Сенцов рассказал, что думает об экс-главном мастер-сержанте 47-й бригады "Магура" Валерии Маркусе.

Об этом Сенцов сказал в интервью "Украинской правде".

Как известно, режиссер сражается сейчас в составе 47-й ОМБР "Магура", где является командиром штурмовой роты. Сенцов не стал возражать, что лично знаком с Маркусом.

По его словам, Маркус – "очень достойный воин и смелый парень".

"О том, где он и чем занимается сейчас – вопрос к самому Валерию. Если он это публично не озвучивает, я не могу это делать за него", – сказал военный.

Комментируя скандал, возникший летом в 47-й бригаде, Сенцов сказал: "Валера – классный парень, но все мы ошибаемся. Иногда что-то происходит не так, как ты хочешь, и это абсолютно нормально".

"Нужно анализировать ошибки и все это прорабатывать. Но желательно все это делать внутри системы, без публичных выходов, потому что это ничего хорошего нам не дает и в публичном пространстве, и в имидже, и в отношениях. Но это его решения, в бригаде к этому относятся по-разному", — подытожил Олег Сенцов.

Напомним о скандале в 47-й бригаде

11 июля 2023 года известный многим украинцам главный мастер-сержант 47-й отдельной механизированной бригады "Магура" Валерий Маркус написал рапорт, где попросил перевести его на более низкий пост.

"Также действительным докладываю, что, по моему мнению, заместитель командира воинской части… – аморальный дегенерат, нахождение с которым в одном коллективе унижает мою честь и достоинство", – говорится в рапорте.

И хотя имя офицера было зарисовано, в Сети догадались, что Маркус подразумевает майора Ивана Шаламагу.

В защиту Шаламаги стал экс-глава "Правого сектора", командующий Украинской добровольческой армией Дмитрий Ярош. Он назвал майора "одним из лучших молодых командиров в ВСУ".

Командир 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ Александр Сак ответил на обвинения и призвал прекратить конфликты в подразделении.

Главный сержант роты ударных БПЛА 47-й ОМБр Рустам Мустафаев обвинил Валерия Маркуса в "некомпетентности".

13 июля стало известно, что главным сержантом 47-й отдельной механизированной бригады вместо Валерия Маркуса назначен Виталий Аверин. После этого Маркус почти исчез из медиаполя.

В сентябре СМИ писали, что после скандала с Маркусом в 47-й бригаде сменили командира.

В материале ТСН.ua читайте – Валерий Маркус: путь с 2014 года до создания бригады наступления.