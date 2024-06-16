Словенія видряпала нічию проти Данії у стартовому турі Євро-2024 (відео)

На гол Крістіана Еріксена словенці відповіли м'ячем, який забив Ерік Янжа.
Збірні Словенії та Данії зіграли внічию в матчі першого туру групи C фінальної частини Євро-2024. Поєдинок на "Штутгарт Арені" у Штутгарті завершився з рахунком 1:1.
Данці вийшли вперед на 17-й хвилині зустрічі. Після вкидання з ауту Йонас Вінд п'ятою красиво скинув м'яч на Крістіана Еріксена, а той в один дотик пробив у дальній кут.
Зазначимо, що для Еріксена це був перший матч на чемпіонатах Європи відтоді, як він пережив серцевий напад під час поєдинку Євро-2020 проти Фінляндії.
Рівно через 1100 днів після того інциденту Крістіан знову вийшов на поле в матчі континентальної першості та забив перший гол своєї збірної на турнірі.
Однак втримати перемогу підопічні Каспера Юльманна не зуміли. На 77-й хвилині словенці зрівняли рахунок – Ерік Янжа дальнім ударом влучив у данського захисника, від якого м'яч залетів до сітки воріт Каспера Шмайхеля.
Огляд матчу Словенія – Данія
Буде додано незабаром.
В іншому матчі стартового туру квартету C позмагаються Сербія та Англія (16 червня, початок – о 22:00 за київським часом).
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У другому турі чемпіонату Європи словенці зустрінуться із сербами, а данці зіграють проти англійців. Обидва поєдинки відбудуться 20 червня.
До 1/8 фіналу вийдуть дві найсильніші збірні кожного квартету, а також чотири найкращі володарі третіх місць.
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