Саміт миру: країни Африки пояснили, чому зацікавлені у припиненні війни в Україні

Наслідки повномасштабної війни, яку розв’язала РФ проти України, дуже сильно позначаються на Африці.

В якнайшвидшому настанні миру в Україні зацікавлені, зокрема, країни Африки. Це важливо з точки зору продовольчої стабільності та боротьби з голодом.

Про це повідомив міністр закордонних справ Швейцарії Ігнаціо Кассіс.

“Вони хочуть вирішити проблему, щоб відновити продовольчу безпеку в країнах. І питання, звісно, полягало в тому, чи готові ви розв'язувати проблеми у напрямі справедливого і сталого миру, або просто у напрямі миру?" - зазначив міністр на пресконференції за підсумками Саміту.

Він також додав, що взяв участь у секційному засіданні з продовольчої безпеки - одному з трьох питань, винесених на саміт.

За його словами, наслідки повномасштабної війни, яку розв’язала РФ проти України, дуже сильно позначаються на Африці - на рівні їхньої продовольчої безпеки, рівні цін на продукти харчування, кількості голодуючих.

“І африканські учасники дуже чітко сказали: ми тут, тому що повинні вирішити цю проблему”, - зазначив міністр.

Проте він констатував і наявність дилеми в тому, що країни Африки бачать, "що вони можуть вирішити проблему не в сенсі справедливого миру для України".

Нагадаємо, що Зеленський зробив заяву щодо мирних перемовин з РФ.

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