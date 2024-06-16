Українські бійці мають успіхи біля Липців на Харківщині — офіцер НГУ

Сили оборони відкинули ворога від Липців на Харківщині, але окупанти завдають авіаударів.

Ворога відкинуто від населеного пункту Липці в Харківської області, але окупанти постійно завдають авіаударів керованими авіабомбами по позиціях Сил оборони.

Про це повідомив офіцер відділення розвідки бригади "Рубіж" Національної гвардії України, герой України Віталій Литвин в ефірі телемарафону.

За його словами, поблизу Липців нині ініціатива в руках Сил оборони.

"Ми зараз покращуємо там тактичне становище. Спільно з 13 бригадою "Гвардії наступу" "Хартія" проводяться штурмові дії. Ворога ми зараз трохи відкинули від населеного пункту Липці, ситуація стабільна, контрольована, але тяжка, тому що противник постійно завдає авіаударів керованими авіабомбами по позиціях Сил оборони, вглиб логістичних шляхів", - зазначив Литвин.

За словами військового, ворог перегруповується, покращує свої інженерно-фортифікаційні споруди та постійно підтягує резерви.

"Але зараз на тому напрямку ініціатива в наших руках. Не так, як у Вовчанську. Там противник зараз бореться і проводить штурмові дії", - наголосив офіцер відділення розвідки.

Нагадаємо, раніше військові підрозділу "Гострі картузи" показали відео із Липців. Окупаційна армія Росії майже вщент знищила село, яке розташоване за 30 км на північ від Харкова, та за 60 км від російського Бєлгорода. Більшість житлових будинків знищені снарядами. У багатоповерхівках зруйновано одразу по кілька під'їздів.

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