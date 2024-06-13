Росія стала менше атакувати українське місто ракетами С-300

Росія почала рідше атакувати Харків із реактивних установок ЗРК С-300.

Про це повідомив керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов в ефірі телемарафону.

"Те, що менше застосовується (С-300 - ред.), - однозначно. Це, фактично, відчувають усі харків'яни, оскільки ворог майже щоночі і вдень завдавав ударів по Харкову саме ракетами С-300, керованими авіабомбами тощо. Наразі ми констатуємо, що таких обстрілів стало менше", - сказав він.

Водночас він наголосив, що ракетна небезпека для жителів області зберігається, тому закликав реагувати на сигнали повітряної тривоги.

Нагадаємо, під вечір 12 червня Росія завдала ракетного удару по житловому сектору у Кривому Розі. Багато загиблих та постраждалих. Зеленський відреагував на атаку росіян.

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