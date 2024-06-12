Зеленський відреагував на ракетний удар по Кривому Рогу (відео)

Наразі відомо про 11 поранених та 6 загиблих.

Вдень середи, 12 червня, Росія атакувала ракетами місто Кривий Ріг. Президент Володимир Зеленський відреагував на російський терор і повідомив про наслідки.

Про це йдеться на його Telegram-каналі.

"Щодня й щогодини російський терор доводить, що Україна разом з партнерами має посилювати ППО. Сучасні системи протиповітряної оборони здатні забезпечити максимальний захист людей, наших міст, наших позицій. І ми максимально потребуємо їх", – наголосив президент

Володимир Зеленський повідомив, що на цей момент відомо про 21 поранених і 8 загиблих.

"Мої співчуття родинам і близьким загиблих. На місці працюють усі необхідні служби", – написав президент.

Нагадаємо, у середу, 12 червня, о 15:44 в Кривому Розі було оголошено повітряну тривогу. За кілька хвилин у місті пролунали вибухи.

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