На Сумщині пролунало 39 вибухів

Протягом минулої доби загарбники здійснили 15 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області.

Про це інформує Сумська обласна військова адміністрація.

Всього було зафіксовано 39 вибухів. Обстрілів зазнали Хотінська, Миропільська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Новослобідська, Шалигинська громади.

Краснопільська громада: ворог бив з міномету (3 вибухи) та артилерії (6 вибухів).

Білопільська громада: з території РФ з ворожого БпЛА здійснено скидання боєприпасу (1 вибух).

Хотінська громада: 3 міни скинули росіяни на територію громади.

Великописарівська громада: ворог вдарив з міномету (4 вибухи) та артилерії (3 вибухи).

Шалигинська громада: з території РФ ворожі дрони типу «FPV» здійснили атаки (3 вибухи).

Миропільська громада: зафіксовано обстріл з СПГ (3 вибухи) та артилерії (9 вибухів).

Новослобідська громада: 4 міни скинули росіяни на територію громади.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Херсонщині окупанти вгатили дроном по авто поліцейських.

Крім того, ми раніше інформували, що ворог скинув вибухівку з дрона на "швидку" в Херсонській області.

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