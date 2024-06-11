Місцеві телеграм-канали пишуть, що після вибуху піднявся стовп диму.
У Дніпрі під час повітряної тривоги пролунав вибух. Мешканців закликають перебувати в укриттях.
Про це пишуть моніторингові чати.
Як зазначається, практично відразу після оголошення повітряної тривоги у Дніпропетровській, Запорізькій та Полтавській областях у Дніпрі пролунав вибух.
Місцеві телеграм-канали пишуть, що після вибуху піднявся стовп диму.
Нагадаємо, що у Дніпрі в ніч проти 4 червня пролунало два потужні вибухи.
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