Джамала вперше повністю показала новонародженого сина

Артистка поступово знайомить хлопчика зі своєю аудиторією.
Українська співачка Джамала вперше повністю показала свого третього синочка, який з'явився на світ наприкінці травня.
Так, артистка ретельно приховувала хлопчика. Утім, тепер виконавиця поступово знайомить синочка, якого вона назвала Алім-Сеїт Бекір, зі своєю аудиторією.
Співачка опублікувала в Instagram милий кадр із третім сином. На фото Джа обережно тримала хлопчика на руках. Алім-Сеїт Бекір був загорнутий у теплу білу ковдру та одягнений у шапочку. Зокрема, обличчя сина співачка не квапиться показувати. Однак на свіжому знімку знаменитість трішки його засвітила.
Зазначимо, 24 травня Джамала та її чоловік Бекір Сулейманов стали багатодітними батьками. У подружжя народився синочок Алім-Сеїт Бекір. Також закохані виховують 6-річного Еміра-Рахмана та 3-річного Селіма-Гірая.
Нагадаємо, нещодавно Джамала наважилася на кардинальні зміни в зовнішньому вигляді. Артистка зробила собі чубчик та похизувалася новою зачіскою.
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