Джамала відрізала собі чубчика та похизувалася новим образом

Українська співачка Джамала захопила шанувальників новим образом.

Так, артистка вирішила проекспериментувати з волоссям і звернулася до перукаря. Зокрема, у фотоблогу Джамала вийшла на зв'язок з уже відрізаним чубчиком. Окрім того, на фото помітно зменшилася довжина волосся, тому співачка підрізала його кінчики. Поруч з нею стоїть майстриня, яка допомогла зірці втілити бажання. Водночас Джамала зізнається, що їй дуже подобається результат і подякувала перукарці. Також вона поцікавилася у своїх шанувальників, чи подобається їм нова зачіска.

Джамала / Фото: instagram.com/jamalajaaa

Так, у відповідь прихильники залишили чимало смайликів у формі вогників і сердечок, тож їм також до вподоби новий образ знаменитості.

Нагадаємо, нещодавно Джамала втретє стала мамою. У зірки народився син, якого вона з чоловіком назвала Алімом. Можливо, новий етап надихнув співачку на такі зміни – невідомо. До речі, нещодавно артистка показувала зворушливі кадри з виписування з новонародженим і поділилася, як зустрічали нового члена родина її сини та рідні.

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