До України сунуть сильні дощі та грози: прогноз на 11 червня

До України йде циклон, який принесе дощі та грози. Температура повітря теж знизиться.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко в Facebook.

Завтра, 11 червня, дощі з грозами, часом із сильними зливами, градом і шквалами пройдуть на заході та півночі України (на Сумщині трохи легше). Зачеплять опади також Вінниччину, Черкащину та Одещину.

"Тиск буде низьким, вологість висока. Переважатиме завтра суха погода на сході України, у більшості центральних областей та південної частини. Впродовж 12-14 червня, короткочасно похолоднішає до +17...23 градусів на заході, півночі та подекуди в центральних областях країни", - написала вона.

У Києві 11 червня пройдуть короткочасні дощі, прогримлять грози, можливі шквали та град. Температура повітря становитиме +26...27°С.

Водночас спека триватиме на сході та півдні країни, +29...33°С. На заході навіть ще буде холоднувато, +19...23°С, а загалом очікується +23...29°С.

Нагадаємо, Гідрометцентр повідомив, що прийдешній червень виявиться середньостатистичним, але теплішим, ніж торішній. Середня місячна температура повітря передбачається 19-23 градуси тепла, в гірських районах +16-19, що на 1,5-2 градуси вище за норму. Це на 4-6 градусів тепліше, ніж у травні.

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