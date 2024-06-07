Штормове попередження в Україні: де вируватиме негода

Сьогодні, 7 червня, в Україні пануватиме мінлива хмарність. У деяких регіонах оголошено жовтий рівень небезпеки.

Про це повідомляє "Укргідрометцентр".

Вітер північно-західний, сягатиме швидкості 5-10 м/с

"У п'ятницю опадів переважно не передбачається. У західних, Вінницькій та Житомирській областях вдень короткочасні дощі, грози. В окремих районах град та шквали 15-20 м/с. Оголошено жовтий рівень небезпеки", - сказано в повідомленні.

Температура повітря вдень підніметься до +23...28°С, у південній частині, східних, Дніпропетровській та Кіровоградській областях буде до +31°С. На високогір'ї Карпат прогнозують +18...23°С.

На Київщині мінлива хмарність. Опадів не передбачається. Вітер північно-західний, зі швидкістю 5-10 м/с. Температура в Київській області становитиме +23...28°С. У Києві стовпчики термометрів покажуть +25...27°С.

Нагадаємо, Гідрометцентр повідомляє, що прийдешній червень виявиться середньостатистичним, але теплішим, ніж торішній. Середня місячна температура повітря передбачається 19-23 градуси тепла, в гірських районах +16-19, що на 1,5-2 градуси вище за норму. Це на 4-6 градусів тепліше, ніж у травні.

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