До України суне негода: прогноз погоди на 10 червня 

Частину країни накриють дощі з грозами.
Погода в Україні завтра, 10 червня, очікується з мінливою хмарністю. У деяких областях - грозові дощі, а також сильні пориви вітру.
Про це повідомляє "Укргідрометцентр".
У західних, східних, вдень і в Житомирській, Вінницькій та місцями Київській областях будуть короткочасні дощі, місцями грози. На решті території без опадів.
Вітер південно-західний, 5-10 м/с, а у західних областях південно-східний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с.
Температура вночі +11...+16 °С, вдень +23...+28 °С. На півдні та південному сході вночі +16...+21 °С, вдень +27...+32 °С.
У столичному регіоні очікується мінлива хмарність. Вдень місцями по області можливий короткочасний дощ та гроза. Вітер південно-західний, 5-10 м/с.
Температура повітря:
- по області вночі +11...+16 °С, вдень +23...+28 °С
- у Києві вночі +14...+16 °С, вдень +25...+27 °С
Нагадаємо, Гідрометцентр повідомив, що прийдешній червень виявиться середньостатистичним, але теплішим, ніж торішній. Середня місячна температура повітря передбачається 19-23 градуси тепла, в гірських районах +16-19, що на 1,5-2 градуси вище за норму. Це на 4-6 градусів тепліше, ніж у травні.
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