До України суне негода: прогноз погоди на 10 червня 

Погода в Україні завтра, 10 червня, очікується з мінливою хмарністю. У деяких областях - грозові дощі, а також сильні пориви вітру.

Про це повідомляє "Укргідрометцентр".

У західних, східних, вдень і в Житомирській, Вінницькій та місцями Київській областях будуть короткочасні дощі, місцями грози. На решті території без опадів.

Вітер південно-західний, 5-10 м/с, а у західних областях південно-східний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі +11...+16 °С, вдень +23...+28 °С. На півдні та південному сході вночі +16...+21 °С, вдень +27...+32 °С.

У столичному регіоні очікується мінлива хмарність. Вдень місцями по області можливий короткочасний дощ та гроза. Вітер південно-західний, 5-10 м/с.

Температура повітря:

по області вночі +11...+16 °С, вдень +23...+28 °С

у Києві вночі +14...+16 °С, вдень +25...+27 °С

Нагадаємо, Гідрометцентр повідомив, що прийдешній червень виявиться середньостатистичним, але теплішим, ніж торішній. Середня місячна температура повітря передбачається 19-23 градуси тепла, в гірських районах +16-19, що на 1,5-2 градуси вище за норму. Це на 4-6 градусів тепліше, ніж у травні.

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