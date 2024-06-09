В Украину идет непогода: прогноз на 10 июня

Погода в Украине завтра, 10 июня, ожидается переменная облачность. В некоторых областях – грозовые дожди, а также сильные порывы ветра.

Об этом сообщает "Укргидрометцентр".

В западных, восточных, днем и Житомирской, Винницкой и местами Киевской областях будут кратковременные дожди, местами грозы. На остальной территории без осадков.

Ветер юго-западный, 5-10 м/с, а в западных областях юго-восточный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью +11...+16°С, днем +23...+28°С. На юге и юго-востоке ночью +16...+21°С, днем +27...+32°С.

В столичном регионе ожидается переменная облачность. Днем местами по области возможен кратковременный дождь и гроза. Ветер юго-западный, 5-10 м/с.

Температура воздуха:

по области ночью +11...+16 °С, днем +23...+28 °С

в Киеве ночью +14...+16 °С, днем +25...+27 °С

Напомним, Гидрометцентр сообщил, что грядущий июнь окажется среднестатистическим, но теплее прошлогоднего. Средняя месячная температура воздуха предполагается 19-23 градуса тепла, в горных районах +16-19, что на 1,5-2 градуса выше нормы. Это на 4-6 градусов теплее, чем в мае.

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