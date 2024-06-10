В Украине сильные дожди и грозы: прогноз на 11 июня

В Украину идет циклон, который принесет дожди и грозы. Температура воздуха также снизится.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в Facebook.

Завтра, 11 июня, дожди с грозами, временами с сильными ливнями, градом и шквалами пройдут на западе и севере Украины (в Сумской области немного легче). Зацепят осадки также Винницкую, Черкасскую и Одесскую области.

"Давление будет низким, влажность высока. Преобладает завтра сухая погода на востоке Украины, в большинстве центральных областей и южной части. В течение 12-14 июня, кратковременно похолодает до +17...23 градусов на западе, севере и местами в центральных областях страны", – написала она.

В Киеве 11 июня пройдут кратковременные дожди, прогремят грозы, шквалы и град. Температура воздуха будет составлять +26...27°С.

В то же время жара будет продолжаться на востоке и юге страны, +29...33°С. На западе даже будет холодновато, +19...23°С, а в целом ожидается +23...29°С.

Напомним, Гидрометцентр сообщил, что грядущий июнь окажется среднестатистическим, но теплее прошлогоднего. Средняя месячная температура воздуха предполагается 19-23 градуса тепла, в горных районах +16-19, что на 1,5-2 градуса выше нормы. Это на 4-6 градусов теплее, чем в мае.

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