Речі з 80-х, які повертаються в моду 2024 року

Виявляється, що деякі тренди з 80-х можна носити сьогодні. Як зазначають стилісти "те, що відбувається, те повертається" і пропонують звернути увагу на такі класичні тренди 80-х.

Костюми прямокутної форми

Костюми зі спідницею та блейзери великого розміру з підплічниками то входять, то виходять з моди, але вони були новаторськими у 80-х. Популярність цієї мейнстримової тенденції моди різко зросла, оскільки жінки вперше в історії масово почали працювати в корпораціях.

Прямі підждаки

Джинси з високою талією

У 80-ті майже всі звикли до деніму, у це десятиліття запанували силуети з високою талією. Сьогодні такий крій іноді називають джинсами Mom. Це джинси з підвищеною талією, к рім того, у «маминих джинсів» є великий вільний простір в області проміжиності ніг.

Джинси з високою талією

І хоча варіанти з низькою посадкою залишаються популярними, джинси з високою посадкою все ще залишаються в тренді.

"Варені" джинси

Однорідний денім цього сезону дещо поступиться позиціями джинсам із білими розводами, які у 80-ті роки були на піку популярності. Саме тоді музиканти хард-року та хеві-металу почали використовувати цей стиль.

Сьогодні ви можете носити варені джинси з базовою білою футболкою, а ще існує безліч джинсових курток, які можна поєднувати з джинсами.

Варені джинси

Яскраві гумки для волосся

Ретро-тенденція торкнулася і різноманітних аксесуарів, в тому числі прикрас для волосся. Якщо раніше стилісти маскували гумки та шпильки, зараз модно їх виставляти на показ.

Стилісти радять подумати про "махрові та бавовняні гумки для волосся вдень і оксамитові та атласні гумки для волосся на вечір». В тренді дешеві, життєрадісні та прості в догляді, пранні та носінні гумки, "тож купуйте кілька варіантів, щоб насолоджуватися різноманітністю кольорів і стилів».

Гумки для волосся

Великі сережки

Сережки 80-х років були такими ж великими, як і волосся! Але стилісти застерігають, «хоча ефектні сережки — це завжди стильно, будьте виважені, приймаючи цей тренд». «Дрібним та витонченим рисам обличчя найкраще підходять сережки середнього розміру, які відповідним чином обрамляють обличчя, тоді як для квадратного та круглого обличчя краще підходять великі сережки".

Великі сережки

Корсетний пояс

Не лише сережки, ви можете використати корсетний пояс у стилі 80-х ремінь, який зробить вас стрункішою.

Пояс буде мати ефектний вигляд як з бавовняною майкою, джинсами, або одягніть його, затягнувши свою улюблену сукню.

Корсетний пояс

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