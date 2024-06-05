Французький стиль: секрети паризького шарму

Французький стиль одягу та життя - який він
В чому секрет французьких жінок, як їм вдається мати такий граний вигляд і після 50 без косметики, чому француженки "не старіють", а молоді парижанки мають стильний вигляд попри юний вік?
Секрет французьких жінок у стилі. Французький стиль — це не лише певний дизайн одягу чи макіяжу, це -- зрозумілі та прості принципи, яких варто дотримуватись.
Французький стиль — який він
- Найчастіше француженки вибирають лаконічність і мінімалізм — простий крій, фасон, мінімум аксесуарів.. Француженки рекомендують перед виходом поглянути на себе в дзеркало та обов'язково зняти один зайвий елемент. Будьте впевнені, він абсолютно точно на вас присутній.
- А ще вони віддають перевагу універсальності. Вранці французька дівчина чи жінка може поїхати на роботу, не плануючи на вечір ніяких заходів. Але ситуація може скластися таким чином, що з офісу несподівано доведеться переміститися до ресторану на зустріч з шанувальником тощо. Тому універсальність повсякденного образу є одним з базових правил французького стилю. Лаконічний тренч підійде для офісу, а мереживний шовковий топ під тренчем, зробить француженку зіркою вечірки..
- Зачіска, мейк-ап повинні бути простими, легкими, іноді спеціально недбалими. Союз бездоганності та природності робить образи іконами стилю, в цьому криється французький шик і шарм.
- Увага до дрібниць. Щоб зробити образ витонченим, додайте аксесуар — пов'яжіть шовкову хустку на шию або на сумку, виберіть цікаву пару взуття, повинна бути, що завгодно, аби додати маленьку родзинку.
- А ще від француженок завжди приємно пахне. Їх аромат тонкий, легкий, ледь вловимий, а не збиває з ніг.
- Усіх француженок об'єднує негласне правило, хоча жінки й піклуються про свій зовнішній вигляд водночас їх це зовсім не турбує. У Франції жінки "дбають про те, що дала їм природа, і не женуться за ідеалом молодості, тому що це не подарує щастя".
Але потрібно усвідомлювати, що канонів французького стилю не існує. У кожної француженки "французький стиль" різний, по-своєму особливий і індивідуальний. Є певні правила, яких ми можемо дотримуватися, але не варто при цьому сліпо наслідувати знаменитих або маловідомих француженок, а доповнювати їх чимось своїм потрібно.
Як створити свій французький стиль
- Придбайте собі дорогу білизну і носіть її, навіть, якщо крім вас, її ніхто не побачить. Зате сам факт наявності такої білизни надасть вам впевненості в собі
- Не слідуйте трендам, використовуйте лише те, що дійсно вам підходить і пасує, експериментуйте з ним.
- Прагніть до балансу, в одязі також. Наприклад, не закривайте або не оголюйте всі частини тіла відразу. Якщо верх достатньо відкритий, то низ потрібно максимально прикрийте. Або навпаки.
- Відомі слова Коко Шанель, яка говорила, що жінка, взута в гарну пару, не може бути некрасивою за визначенням. Тому не шкодуйте грошей на гарне взуття.
- Чорний одяг є базовим, не намагайтеся його чимось замінити. Чорний одяг відрізняється абсолютною універсальністю і дозволяє своїй власниці постійно відчувати власну ідеальність.
Якщо описати французький стиль коротко - француженки ніколи не намагаються виглядати особливо модно. В першу чергу, вони намагаються бути собою і вибирають одяг, який є фоном їхньої особистості, а не головною рисою.
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