Французький стиль: секрети паризького шарму

Французький стиль одягу та життя - який він

В чому секрет французьких жінок, як їм вдається мати такий граний вигляд і після 50 без косметики, чому француженки "не старіють", а молоді парижанки мають стильний вигляд попри юний вік?

Секрет французьких жінок у стилі. Французький стиль — це не лише певний дизайн одягу чи макіяжу, це -- зрозумілі та прості принципи, яких варто дотримуватись.

Французький стиль — який він

Найчастіше француженки вибирають лаконічність і мінімалізм — простий крій, фасон, мінімум аксесуарів.. Француженки рекомендують перед виходом поглянути на себе в дзеркало та обов'язково зняти один зайвий елемент. Будьте впевнені, він абсолютно точно на вас присутній.

— простий крій, фасон, мінімум аксесуарів.. Француженки рекомендують перед виходом поглянути на себе в дзеркало та обов'язково зняти один зайвий елемент. Будьте впевнені, він абсолютно точно на вас присутній. А ще вони віддають перевагу універсальності. Вранці французька дівчина чи жінка може поїхати на роботу, не плануючи на вечір ніяких заходів. Але ситуація може скластися таким чином, що з офісу несподівано доведеться переміститися до ресторану на зустріч з шанувальником тощо. Тому універсальність повсякденного образу є одним з базових правил французького стилю. Лаконічний тренч підійде для офісу, а мереживний шовковий топ під тренчем, зробить француженку зіркою вечірки..

Вранці французька дівчина чи жінка може поїхати на роботу, не плануючи на вечір ніяких заходів. Але ситуація може скластися таким чином, що з офісу несподівано доведеться переміститися до ресторану на зустріч з шанувальником тощо. Тому універсальність повсякденного образу є одним з базових правил французького стилю. Лаконічний тренч підійде для офісу, а мереживний шовковий топ під тренчем, зробить француженку зіркою вечірки.. Зачіска, мейк-ап повинні бути простими, легкими, іноді спеціально недбалими. Союз бездоганності та природності робить образи іконами стилю, в цьому криється французький шик і шарм.

повинні бути простими, легкими, іноді спеціально недбалими. Союз бездоганності та природності робить образи іконами стилю, в цьому криється французький шик і шарм. Увага до дрібниць. Щоб зробити образ витонченим, додайте аксесуар — пов'яжіть шовкову хустку на шию або на сумку, виберіть цікаву пару взуття, повинна бути, що завгодно, аби додати маленьку родзинку.

Щоб зробити образ витонченим, додайте аксесуар — пов'яжіть шовкову хустку на шию або на сумку, виберіть цікаву пару взуття, повинна бути, що завгодно, аби додати маленьку родзинку. А ще від француженок завжди приємно пахне . Їх аромат тонкий, легкий, ледь вловимий, а не збиває з ніг.

. Їх аромат тонкий, легкий, ледь вловимий, а не збиває з ніг. Усіх француженок об'єднує негласне правило, хоча жінки й піклуються про свій зовнішній вигляд водночас їх це зовсім не турбує. У Франції жінки "дбають про те, що дала їм природа, і не женуться за ідеалом молодості, тому що це не подарує щастя".

Французький стиль

Але потрібно усвідомлювати, що канонів французького стилю не існує. У кожної француженки "французький стиль" різний, по-своєму особливий і індивідуальний. Є певні правила, яких ми можемо дотримуватися, але не варто при цьому сліпо наслідувати знаменитих або маловідомих француженок, а доповнювати їх чимось своїм потрібно.

Як створити свій французький стиль

Придбайте собі дорогу білизну і носіть її, навіть, якщо крім вас, її ніхто не побачить. Зате сам факт наявності такої білизни надасть вам впевненості в собі

Не слідуйте трендам, використовуйте лише те, що дійсно вам підходить і пасує, експериментуйте з ним.

Прагніть до балансу, в одязі також. Наприклад, не закривайте або не оголюйте всі частини тіла відразу. Якщо верх достатньо відкритий, то низ потрібно максимально прикрийте. Або навпаки.

Відомі слова Коко Шанель, яка говорила, що жінка, взута в гарну пару, не може бути некрасивою за визначенням. Тому не шкодуйте грошей на гарне взуття.

Чорний одяг є базовим, не намагайтеся його чимось замінити. Чорний одяг відрізняється абсолютною універсальністю і дозволяє своїй власниці постійно відчувати власну ідеальність.

Французький стиль

Якщо описати французький стиль коротко - француженки ніколи не намагаються виглядати особливо модно. В першу чергу, вони намагаються бути собою і вибирають одяг, який є фоном їхньої особистості, а не головною рисою.

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