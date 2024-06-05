Французский стиль: секреты парижского шарма

В чем секрет французских женщин, как им удается выглядеть хорошо и после 50 без косметики, почему француженки "не стареют", а молодые парижанки имеют стильный вид несмотря на юный возраст?

Секрет французских женщин в стиле. Французский стиль — это не только определенный дизайн одежды или макияжа, это понятные и простые принципы, которых следует придерживаться.

Французский стиль – какой он

Чаще француженки выбирают лаконичность и минимализм — простой крой, фасон, минимум аксессуаров. Француженки рекомендуют перед выходом взглянуть на себя в зеркало и обязательно снять один лишний элемент. Будьте уверены, он совершенно точно на вас присутствует.

— простой крой, фасон, минимум аксессуаров. Француженки рекомендуют перед выходом взглянуть на себя в зеркало и обязательно снять один лишний элемент. Будьте уверены, он совершенно точно на вас присутствует. А еще они предпочитают универсальность. Утром французская девушка или женщина может уехать на работу, не планируя на вечер никаких мероприятий. Но ситуация может сложиться таким образом, что из офиса неожиданно придется переместиться в ресторан на встречу с поклонником. Поэтому универсальность обыденного образа является одним из базовых правил французского стиля. Лаконичный тренч подойдет для офиса, а кружевной шелковый топ под тренчем сделает француженку звездой вечеринки.

Утром французская девушка или женщина может уехать на работу, не планируя на вечер никаких мероприятий. Но ситуация может сложиться таким образом, что из офиса неожиданно придется переместиться в ресторан на встречу с поклонником. Поэтому универсальность обыденного образа является одним из базовых правил французского стиля. Лаконичный тренч подойдет для офиса, а кружевной шелковый топ под тренчем сделает француженку звездой вечеринки. Прическа, мейк-ап должны быть простыми, легкими, иногда специально небрежными. Союз безупречности и природности делает образы иконами стиля, в этом кроется французский шик и шарм.

должны быть простыми, легкими, иногда специально Союз безупречности и природности делает образы иконами стиля, в этом кроется французский шик и шарм. Внимание к мелочам. Чтобы сделать образ изящным, добавьте аксессуар — повяжите шелковый платок на шею или га сумку, выберите интересную пару обуви, может быть, что угодно, главное добавить маленькую изюминку.

Чтобы сделать образ изящным, добавьте аксессуар — повяжите шелковый платок на шею или га сумку, выберите интересную пару обуви, может быть, что угодно, главное добавить маленькую изюминку. А еще от француженок всегда приятно пахнет . Их аромат тонкий, легкий, едва уловимый, а не сбивающий с ног.

. Их аромат тонкий, легкий, едва уловимый, а не сбивающий с ног. Всех француженок объединяет негласное правило, хотя женщины и заботятся о своем внешнем виде, но их это совсем не беспокоит. Во Франции женщины "заботятся о том, что дала им природа, и не гонятся за идеалом молодости, потому что это не подарит счастья".

Французский стиль

Но нужно отдавать себе отчет, что канонов французского стиля не существует. У каждой француженки "французский стиль" разный, по-своему особенный и индивидуальный. Есть определенные правила, которых мы можем соблюдать, но не стоит при этом слепо подражать знаменитым или малоизвестным француженкам, в то время как дополнять их чем-то своим нужно.

Как создать свой французский стиль

Приобретите себе дорогое белье и носите его, даже если кроме вас, его никто не увидит. Зато сам факт наличия такого белья придаст вам уверенности в себе.

Не следуйте трендам, используйте только то, что действительно вам подходит, экспериментируйте с ними.

Стремитесь к балансу, в одежде тоже. Например, не закрывайте или не оголяйте все части тела сразу. Если верх достаточно открыт, то низ нужно максимально прикрыть. Или наоборот.

Известны слова Коко Шанель, которая говорила, что женщина, обутая в хорошую пару, не может быть некрасивой по определению. Поэтому не жалейте денег на хорошую обувь.

Черная цвет одежды является базовым, не пытайтесь ее чем-то заменить. Черная одежда отличается абсолютной универсальностью и позволяет своей обладательнице постоянно ощущать собственную идеальность.

Французский стиль

Если описать французский стиль коротко – француженки никогда не пытаются выглядеть особенно модно. В первую очередь, они пытаются быть собой и выбирают одежду, которая является фоном их личности, а не главной чертой.

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