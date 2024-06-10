Вещи из 80-х, которые возвращаются в моду в 2024 году

Как включить модные тенденции 80-х в свой гардероб
Оказывается, некоторые тренды с 80-х можно носить сегодня. Как отмечают стилисты "то, что происходящее, то возвращается" и предлагают обратить внимание на такие классические тренды 80-х.
Костюмы прямоугольной формы
Костюмы с юбкой и блейзеры большого размера с подплечниками то входят, то выходят из моды, но были новаторскими в 80-х. Известность этой мейнстримовой тенденции моды резко возросла, поскольку женщины впервые в истории массово начали работать в корпорациях.
Джинсы с высокой талией
В 80-е почти все привыкли к дениму, в это десятилетие воцарились силуэты с высокой талией. Сегодня такой покрой иногда называют джинсами Mom. Это джинсы с высокой талией, кроме того, у «маминых джинсов» есть большое свободное пространство в области промежности ног.
Хотя варианты с низкой посадкой остаются популярными, джинсы с высокой посадкой все еще остаются в тренде.
"Вареные" джинсы
Однородный деним этого сезона несколько уступит позиции джинсам с белыми разводами, которые в 80-е годы были на пике популярности. В это время музыканты хард-рока и хэви-метала начали использовать этот стиль.
Сегодня вы можете носить вареные джинсы с базовой белой футболкой, а еще есть множество джинсовых курток, которые можно сочетать с джинсами.
Яркие резинки для волос
Ретро-тенденция затронула и всевозможные аксессуары, в том числе украшения для волос. Если раньше стилисты маскировали резинки и шпильки, сейчас модно их выставлять на показ.
Стилисты советуют подумать о «махровых и хлопчатобумажных резинках для волос днем и бархатных и атласных резинках для волос на вечер».
В тренде дешевые, жизнерадостные и простые в уходе, стирке и ношении резинки, так что покупайте несколько вариантов, чтобы наслаждаться разнообразием цветов и стилей».
Большие серьги
Серьги 80-х годов были такими же большими, как и волосы! Но стилисты предостерегают, «хотя эффектные серьги – это всегда стильно, будьте взвешены, принимая этот тренд». «Мелким и изящным чертам лица лучше всего подходят серьги среднего размера, соответствующим образом обрамляющие лицо, тогда как для квадратного и круглого лица лучше подходят большие серьги».
Корсетный пояс
Не только серьги, вы можете использовать корсетный пояс в стиле 80-х ремень, который сделает вас стройнее.
Пояс будет выглядеть эффектно как с хлопковой майкой, джинсами, или наденьте его, затянув свое любимое платье.
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