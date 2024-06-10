Вещи из 80-х, которые возвращаются в моду в 2024 году

Оказывается, некоторые тренды с 80-х можно носить сегодня. Как отмечают стилисты "то, что происходящее, то возвращается" и предлагают обратить внимание на такие классические тренды 80-х.

Костюмы прямоугольной формы

Костюмы с юбкой и блейзеры большого размера с подплечниками то входят, то выходят из моды, но были новаторскими в 80-х. Известность этой мейнстримовой тенденции моды резко возросла, поскольку женщины впервые в истории массово начали работать в корпорациях.

Прямые пиджаки

Джинсы с высокой талией

В 80-е почти все привыкли к дениму, в это десятилетие воцарились силуэты с высокой талией. Сегодня такой покрой иногда называют джинсами Mom. Это джинсы с высокой талией, кроме того, у «маминых джинсов» есть большое свободное пространство в области промежности ног.

Джинсы с высокой талией

Хотя варианты с низкой посадкой остаются популярными, джинсы с высокой посадкой все еще остаются в тренде.

"Вареные" джинсы

Однородный деним этого сезона несколько уступит позиции джинсам с белыми разводами, которые в 80-е годы были на пике популярности. В это время музыканты хард-рока и хэви-метала начали использовать этот стиль.

Сегодня вы можете носить вареные джинсы с базовой белой футболкой, а еще есть множество джинсовых курток, которые можно сочетать с джинсами.

Вареные джинсы

Яркие резинки для волос

Ретро-тенденция затронула и всевозможные аксессуары, в том числе украшения для волос. Если раньше стилисты маскировали резинки и шпильки, сейчас модно их выставлять на показ.

Стилисты советуют подумать о «махровых и хлопчатобумажных резинках для волос днем и бархатных и атласных резинках для волос на вечер».

В тренде дешевые, жизнерадостные и простые в уходе, стирке и ношении резинки, так что покупайте несколько вариантов, чтобы наслаждаться разнообразием цветов и стилей».

Резинки для волос

Большие серьги

Серьги 80-х годов были такими же большими, как и волосы! Но стилисты предостерегают, «хотя эффектные серьги – это всегда стильно, будьте взвешены, принимая этот тренд». «Мелким и изящным чертам лица лучше всего подходят серьги среднего размера, соответствующим образом обрамляющие лицо, тогда как для квадратного и круглого лица лучше подходят большие серьги».

Большие серьги

Корсетный пояс

Не только серьги, вы можете использовать корсетный пояс в стиле 80-х ремень, который сделает вас стройнее.

Пояс будет выглядеть эффектно как с хлопковой майкой, джинсами, или наденьте его, затянув свое любимое платье.

Корсетный пояс

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