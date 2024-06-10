Джамала отрезала себе челку и похвасталась новым образом

Украинская певица Джамала восхитила поклонников новым образом.

Так, артистка решила проэкспериментировать с волосами и обратилась к парикмахеру. В частности, в фотоблоге Джамала вышла на связь с уже отрезанной челкой. Кроме того, на фото заметно уменьшилася длина волос, поэтому певица подрезала и кончики. Рядом с ней стоит мастер, которая помогла звезде воплотить желание. В то же время Джамала признается, что ей очень нравится результат и поблагодарила парикмахершу. Также она поинтересовалась у своих поклонников, нравится ли им новая прическа.

Джамала / Фото: instagram.com/jamalajaaa

Так, в ответ поклонники оставили много смайликов в форме огоньков и сердечек, поэтому им также нравится новый образ знаменитости.

Напомним, недавно Джамала в третий раз стала мамой. У звезды родился сын, которого она с мужем назвала Алимом. Возможно, новый этап вдохновил певицу на такие перемены – неизвестно. К слову, недавно артистка показывала трогательные кадры с выписки с новорожденным и поделилась, как встречали нового члена семьи ее сыновья и родные.

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