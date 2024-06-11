Ще одній категорії установ дозволили бронювати 100% працівників

В Україні запрацював новий порядок бронювання для виконавців проектів міжнародної технічної допомоги.

Кабінет Міністрів України затвердив повне бронювання для осіб, які є виконавцями проєктів міжнародної технічної допомоги.

Ця норма закріплена у постанові Кабміну від 5 червня 2024 р. №650.

Згідно з новим порядком, представництва донорських установ та виконавці проєктів міжнародної технічної допомоги, які визнані критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період, мають подати список до Секретаріату Кабінету Міністрів України для включення до переліку.

Важливо зазначити, що для представництв донорських установ та виконавців проєктів міжнародної технічної допомоги, які є критично важливими, не застосовується обмеження щодо кількості військовозобов'язаних, які підлягають бронюванню. Тобто відстрочку від мобілізації можуть отримати всі працівники установи.

Перелік критично важливих для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період підприємств, установ та організацій, до яких належать представництва донорських установ та виконавці проєктів міжнародної технічної допомоги, затверджується Секретаріатом Кабінету Міністрів України.

Нагадаємо, працівники підприємств оборонно-промислового комплексу (ОПК) та енергетики також зможуть бронювати до 100% працівників.

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