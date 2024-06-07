Коли і як в Україні вирішать проблему бронювання: у Міноборони відповіли

Україна може повернутися до старих норм бронювання від мобілізації, поки нові допрацьовуватимуть.

Нині існує проблема з бронюванням, яка стосується навіть підприємств, які укладають контракти з Міністерством оборони, та медичних закладів, що займаються лікуванням поранених. Однак цим питанням займаються, і найближчим часом воно буде вирішено.

Про це заявила радниця заступника міністра оборони України Дана Ярова в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Бронювання відбуватиметься в нормальному режимі, як це було до цього. Є збій, я погоджуюсь. Але ми будемо робити все для того, щоб це виправити", - зазначила Дана Ярова.

Вона також повідомила, що у Кабінеті Міністрів розглядають можливість повернення до старого механізму бронювання, поки не запрацював новий. Зі зміною, внесеною у постанову Кабміну, виникла певна плутанина у процесі бронювання.

Раніше Генеральний штаб підтверджував бронювання і подавав інформацію у Мінекономіки. Зараз цим має займатися Міністерство оборони. Дана Ярова вважає, що необхідно повернутися до старого механізму, оскільки новий поки що не налагоджений правильно.

Постачальники Міністерства оборони, які мають контракти з відомством, зараз подаються ним до Міністерства економіки, яке веде реєстри бронювання. Однак через зміни у постанові Кабміну виникли проблеми з бронюванням майже у всіх.

Дана Ярова висловила впевненість, що питання бронювання буде вирішено найближчим часом, і процес відбуватиметься у звичному режимі. Це дозволить забезпечити безперебійну роботу критично важливих підприємств та медичних закладів, що займаються лікуванням поранених військовослужбовців.

Нагадаємо, мобілізація в нашій державі торкається і тих, хто виробляє дрони для ЗСУ. Нині є проблеми з бронюванням працівників ОПК. Згодом це питання може бути допрацьовано.

Читайте також: