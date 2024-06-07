Збірні Іспанії та Німеччини оголосили підсумкові заявки на Євро-2024

Континентальна першість відбудеться від 14 червня до 14 липня в Німеччині.

Збірні Іспанії та Німеччини оголосили остаточні заявки на фінальний турнір Євро-2024.

Іспанці на прийдешньому чемпіонаті Європи зіграють у групі В з Хорватією, Італією та Албанією. Німці на домашній континентальній першості позмагаються у квартеті А проти Шотландії, Угорщини та Швейцарії.

Склад збірної Іспанії на Євро-2024

Воротарі: Унаї Сімон ("Атлетик"), Давід Рая ("Арсенал"), Алекс Реміро ("Реал Сосьєдад").

Захисники: Хесус Навас ("Севілья"), Дані Карвахаль ("Реал" Мадрид), Емерік Ляпорт ("Аль-Наср"), Начо ("Реал" Мадрид), Робен Ле Норман ("Реал Сосьєдад"), Марк Кукурелья ("Челсі"), Алекс Грімальдо ("Баєр"), Даніель Вівіан ("Атлетик").

Півзахисники: Родрі ("Манчестер Сіті"), Фабіан Руїс (ПСЖ), Мікель Меріно ("Реал Сосьєдад"), Педрі ("Барселона"), Мартін Субіменді ("Реал Сосьєдад"), Алекс Баена ("Вільярреал"), Фермін Лопес ("Барселона").

Нападники: Альваро Мората ("Атлетіко"), Ферран Торрес ("Барселона"), Дані Ольмо ("РБ Лейпциг"), Мікель Оярсабаль ("Реал Сосьєдад"), Ніко Вільямс ("Атлетик"), Хоселу ("Реал" Мадрид), Ламін Ямал ("Барселона"), Айосе Перес ("Бетіс").

Склад збірної Німеччини на Євро-2024

Воротарі: Олівер Бауманн ("Гоффенгайм"), Мануель Ноєр ("Баварія"), Марк-Андре тер Штеген ("Барселона").

Захисники: Вальдемар Антон, Максіміліан Міттельштедт (обидва – "Штутгарт"), Беньямін Генрікс, Давід Раум (обидва – "Лейпциг"), Йозуа Кімміх ("Баварія"), Робін Кох ("Айнтрахт"), Антоніо Рюдігер ("Реал" Мадрид), Ніко Шлоттербек ("Боруссія" Дортмунд), Джонатан Та ("Баєр").

Півзахисники: Роберт Андріх, Флоріан Вірц (обидва – "Баєр"), Кріс Фюріх ("Штутгарт"), Паскаль Гросс ("Брайтон"), Ілкай Гюндоган ("Барселона"), Тоні Кроос ("Реал" Мадрид), Джамал Мусіала, Александар Павлович, Лерой Сане (всі – "Баварія").

Нападники: Максіміліан Беєр ("Гоффенгайм"), Ніклас Фюллькруг ("Боруссія" Дортмунд), Кай Гаверц ("Арсенал"), Томас Мюллер ("Баварія"), Деніз Ундав ("Штутгарт").

Матчі фінального турніру Євро-2024 від 14 червня до 14 липня відбуватимуться в Німеччині.

Раніше повідомлялося, що збірна Бельгії оголосила заявку на Євро-2024. Також стала відома заявка збірної Італії на прийдешній чемпіонат Європи.

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