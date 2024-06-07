Сборные Испании и Германии объявили итоговые заявки на Евро-2024

Континентальное первенство состоится с 14 июня по 14 июля в Германии.

Сборные Испании и Германии объявили окончательные заявки на финальный турнир Евро-2024.

Испанцы на предстоящем чемпионате Европы сыграют в группе В с Хорватией, Италией и Албанией. Немцы на домашнем континентальном первенстве сразятся в квартете А против Шотландии, Венгрии и Швейцарии.

Состав сборной Испании на Евро-2024

Вратари: Унаи Симон ("Атлетик"), Давид Рая ("Арсенал"), Алекс Ремиро ("Реал Сосьедад").

Защитники: Хесус Навас ("Севилья"), Дани Карвахаль ("Реал" Мадрид), Эмерик Ляпорт ("Аль-Наср"), Начо ("Реал" Мадрид), Робен Ле Норман ("Реал Сосьедад"), Марк Кукурелья ( "Челси"), Алекс Гримальдо ("Байер"), Даниэль Вивиан ("Атлетик").

Полузащитники: Родри ("Манчестер Сити"), Фабиан Руис (ПСЖ), Микель Мерино ("Реал Сосьедад"), Педри ("Барселона"), Мартин Субименди ("Реал Сосьедад"), Алекс Баэна ("Вильярреал"), Фермин Лопес ("Барселона").

Нападающие: Альваро Мората ("Атлетико"), Ферран Торрес ("Барселона"), Дани Ольмо ("РБ Лейпциг"), Микель Оярсабаль ("Реал Сосьедад"), Нико Уильямс ("Атлетик"), Хоселу ("Реал" Мадрид), Ламин Ямал ("Барселона"), Айосе Перес ("Бетис").

Состав сборной Германии на Евро-2024

Вратари: Оливер Бауманн ("Хоффенгайм"), Мануэль Нойер ("Бавария"), Марк-Андре тер Штеген ("Барселона").

Защитники: Вальдемар Антон, Максимилиан Миттельштедт (оба – "Штутгарт"), Беньямин Генрикс, Давид Раум (оба – "Лейпциг"), Йозуа Киммих ("Бавария"), Робин Кох ("Айнтрахт"), Антонио Рюдигер ("Реал" Мадрид), Нико Шлоттербек ("Боруссия" Дортмунд), Джонатан Та ("Байер").

Полузащитники: Роберт Андрих, Флориан Вирц (оба – "Байер"), Крис Фюрих ("Штутгарт"), Паскаль Гросс ("Брайтон"), Илкай Гюндоган ("Барселона"), Тони Кроос ("Реал" Мадрид), Джамал Мусиала, Александар Павлович, Лерой Сане (все – "Бавария").

Нападающие: Максимилиан Бейер ("Хоффенгайм"), Никлас Фюллькруг ("Боруссия" Дортмунд), Кай Хаверц ("Арсенал"), Томас Мюллер ("Бавария"), Дениз Ундав ("Штутгарт").

Матчи финального турнира Евро-2024 с 14 июня по 14 июля будут проходить в Германии.

Ранее сообщалось, что сборная Бельгии объявила заявку на Евро-2024. Также стала известна заявка сборной Италии на грядущий чемпионат Европы.

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