Когда и как в Украине решат проблему бронирования: в Минобороны ответили

Украина может вернуться к старым нормам бронирования от мобилизации, пока новые будут дорабатывать.

В настоящее время существует проблема с бронированием, которая касается даже предприятий, заключающих контракты с Министерством обороны, и медицинских учреждений, занимающихся лечением раненых. Однако этим вопросом занимаются, и в ближайшее время он будет решен.

Об этом заявила советница заместителя министра обороны Украины Дана Яровая в эфире телеканала "Эспрессо".

"Бронирование будет происходить в нормальном режиме, как это было до этого. Есть сбой, я соглашаюсь. Но мы будем делать все для того, чтобы это исправить", — отметила Дана Яровая.

Она также сообщила, что в Кабинете Министров рассматривают возможность возвращения к старому механизму бронирования, пока не заработал новый. Со сменой, внесенной в постановление Кабмина, возникла определенная неразбериха в процессе бронирования.

Ранее Генеральный штаб подтверждал бронирование и подавал информацию в Минэкономики. Сейчас этим должно заниматься Министерство обороны. Дана Яровая считает, что необходимо вернуться к старому механизму, поскольку новый пока не налажен правильно.

Поставщики Министерства обороны, имеющие контракты с ведомством, сейчас подаются им в Министерство экономики, ведущее реестры бронирования. Однако из-за изменений в постановлении Кабмина возникли проблемы с бронированием почти у всех.

Дана Яровая выразила уверенность, что вопрос бронирования будет решен в ближайшее время, и процесс будет проходить в обычном режиме. Это позволит обеспечить бесперебойную работу критически важных предприятий и медицинских учреждений, занимающихся лечением раненых военнослужащих.

Напомним, мобилизация в нашем государстве касается и тех, кто производит дроны для ВСУ. Сейчас есть проблемы с бронированием работников ОПК. Впоследствии этот вопрос может быть доработан.

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