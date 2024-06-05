Проблемы бронирования работников ОПК в Украине: можно ли их решить

Мобилизация в нашем государстве касается и тех, кто производит дроны для ВСУ.

В Украине есть проблемы с бронированием работников ОПК. Впоследствии этот вопрос может быть доработан.

Об этом сообщил председатель правления альянса "Новая энергия Украины" и разработчик БПЛА, командир спецподразделения ударных дронов "Белый орел" Валерий Боровик.

“Отработана процедура с госспецсвязью. Но доход средств из государственного бюджета к госспецсвязи, да и по запросу Генштаба к агентству, к закупкам — оно желает лучшего. Я думаю, он доработается. Но сейчас – это все равно медленные процедуры, иногда останавливающие производство дронов. Потому что нет финансирования, нет бронирования людей, соответственно людей могут забрать. ТЦК "не вдаются в подробности", что вчера он был производителем дронов, а сегодня у него нет контракта. Они заберут, а ты его потом попробуй унести с передовой”, — рассказал Валерий Боровик.

Напомним, что долг России перед Украиной по репарациям уже превышает общую сумму замороженных активов Центрального банка РФ.

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