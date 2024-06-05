Проблеми бронювання працівників ОПК в Україні: чи можливо їх вирішити

Мобілізація в нашій державі торкається і тих, хто виробляє дрони для ЗСУ.

В Україні наразі є проблеми з бронюванням працівників ОПК. Згодом це питання може бути допрацьовано.

Про це повідомив голова правління альянсу "Нова енергія України" та розробник БПЛА, командир спецпідрозділу ударних дронів "Білий орел" Валерій Боровик.

“Відпрацьована процедура з держспецзв’язком. Але доходження коштів з державного бюджету до держспецзв’язку, так і по запиту Генштабу до агенції, до закупівель - воно бажає кращого. Я думаю, воно допрацюється. Але зараз - це все одно повільні процедури, які інколи зупиняють виробництво дронів. Тому, що немає фінансування, немає бронювання людей, відповідно - людей можуть забрати. ТЦК “не вдаються в подробиці”, що вчора він був виробником дронів, а сьогодні в нього немає контракту. Вони заберуть, а ти його потім попробуй забрати з передової”, - розповів Валерій Боровик.

Нагадаємо, що борг Росії перед Україною з репарацій вже перевищує загальну суму заморожених активів Центрального банку РФ.

Читайте також: