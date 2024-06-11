У ЗСУ спростували інформацію DeepState про окупацію села біля Часового Яру

Загарбники не припиняють свої штурми.

Окупаційна армія РФ не захопила село Іванівське, що біля Часового Яру в Донецькій області. Інформацію про це оприлюднили аналітики DeepState.

Про це заявив речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин в коментарі "Інтерфакс. Україна".

"Щодо Іванівського можу сказати таке: населений пункт належить Україні. Сили оборони контролюють ситуацію на тому напрямку", - сказав Волошин.

За його словами, російські окупанти не припиняють спроб штурмувати і завдавати ударів по цьому населеному пункту з усіх видів озброєння.

Нагадаємо, Deep State оприлюднив оновлену мапу бойових дій та повідомив, що окупанти захопили село Іванівське біля Часового Яру. Також. за їхньою інформацією, ворог просунувся біля Новопокровського, в Старомайорському.

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