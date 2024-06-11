У горах Північної Осетії впав російський винищувач Су-34

У горах Північної Осетії впав винищувач-бомбардувальник Су-34 російських Військово-космічних сил. Екіпаж літака загинув.

Про це повідомили в Міноборони країни-агресорки Росії.

Зазначається, що інцидент стався під час виконання планового навчально-тренувального польоту біля села Гірський Дзуарікау. Літак нібито впав в безлюдній місцевості, на землі руйнувань немає.

Попередньою причиною авіакатастрофи називають "технічну несправність". На борту було два пілоти. Вони загинули.

Як повідомлялося, український Генштаб назвав кількість знищених окупантів за добу. Станом на ранок 11 червня ЗСУ знищили 520 850 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1100 військових.