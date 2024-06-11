Відключення світла в Україні: експерти відповіли, скільки доведеться жити "за графіками"

Дешевої електрики, яку виробляє Україна, стало менше в рази. 73% теплових електростанцій пошкоджені або зруйновані, 20% гідроенергетичних блоків не працюють. Запорізька АЕС, а це 45% атомки, окупована. Але й навіть за кордоном купити багато ми теж не можемо, бо наші дроти звідти не здатні пропустити більше 15% відсотків того, що нам потрібно.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Ірини Прокоф'євої.

Як розподіляються гроші з тарифу

Гроші з підвищеного тарифу підуть туди, куди й раніше. Просто держава зобов’язала дві державні генерації покривати різницю між ринковою ціною та тарифом. Поки були непобиті ракетами і не захоплені росіянами викручувались тепер замість доходів одні борги.

"Компанія сьогодні 60-65% своєї товарної продукції віддає на покриття ПСО, тобто залишається 35. А з тих 35 відсотків більша частина десь 20-25% йде на податки", - каже гендиректор Укргідроенерго Ігор Сирота.

В "Енергоатома" росіяни забрали Запорізьку АЕС - фактично половина його генерації. Та штука в тому, що це вам нічого не пояснює поки ви не дізнаєтесь про ПСО. Ці три літери розшифровуються як "покладення спеціальних обов'язків". Тобто ні атомники, ні гідроенергетики не можуть вам продати електрику так як хочуть. Наприклад досі ви плати по 2.68 за кіловат, а держава змушувала "Енергоатом" продавати енергію за тарифом ПСО тобто по 56 копійок. А все зароблене йшло на покриття дорогої електрики від теплових і зелених станцій.

"Тому оці тези, що тільки ці компанії отримують прибуток. Вони ж отримують прибуток і не залишають його собі - це ж девіденди, які повертаються в бюджет, які також і для інших компаній, які не несуть навантаження ПСО, це допомагає їм залучати додаткові ресурси, щоби відновлюватись, проводити ремонти і готуватися до зими", - каже заступниця міністра енергетики України Світлана Гринчук.

Світлана Гринчук

Відновлення енергетики: звідки беруть кошти

Від 2022 року в Україні працює Фонд підтримки енергетики, куди скидаються грошима винятково іноземці. Зараз там назбиралось вже півмільярда євро. З посиленням російських ударів чимало країн заявили, що готові внести додаткові кошти. Однак, цього замало. Шість масованих атак нанесли збитків у півтора мільярди доларів. Це втричі більше, ніж нам нині дають партнери. А отже Україна екстрено шукає фінанси, щоби підготуватись до зими.

"Ми порахували скільки ми можемо знайти ресурсів внутрішньо, в бюджеті, в компанії. Ми порахували, скільки ми маємо зараз допомоги від партнерів. Але, на жаль, цього недостатньо. І на жаль, без підняття тарифу - іншого рішення не було", - каже Світлана Гринчук.

Втрати енергетики в Україні

Тариф підняли: чи довго ще вимикатимуть світло

Директор Центру досліджень енергетики Олександр Харчеко каже, що до відключень світла потрібно звикати. Це може тривати щонайменше два роки.

Олександр Харченко про відключення електрики в Україні

"Нам психологічно треба бути готовим до того, що така ситуація буде довго. А може і погіршитися", - додав президент Всеукраїнської енергетичної асамблеї Іван Плачков.

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