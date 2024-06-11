В Міненерго попередили про зміни графіків: де відключення будуть тривалішими

Графіки подовжили на кілька годин.

У вівторок, 11 червня, в Україні можуть змінити період стабілізаційних відключень світла. В деяких областях його уже подовжили до 23:00.

Про це повідомили у Міністерстві енергетики.

"Попередньо, поточної доби застосування графіків погодинних відключень планується від 14:00 до 19:00. Однак цілком можливо, що період відключення може бути переглянутий", - наголосили у відомстві.

Зазначається, що відключень не передбачено для підприємств критичної інфраструктури, а також підприємств, які імпортують 80% електроенергії для своїх потреб відповідно до урядової постанови.

Тим часом деякі обленерго вже збільшили тривалість відключень світла - не від 14:00 до 19:00 - як планувалося, а до 23:00. Як наслідок, у деяких регіонах більша кількість черг буде без електропостачання.

Зауважимо, що станом на 11:0 стало відомо, що низка областей вже подовжила відключення електрики. Це - Івано-Франківська, Рівненська, Полтавська, Миколаївська, Черкаська, Закарпатська. Детальніше дізнатися про графіки - можна на сайтах обленерго чи ДТЕК.

Як повідомлялося, у Київській області сталися аварійні відключення світла у суботу, 11 червня. Знеструмлення сталися через грозу.

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