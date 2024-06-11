НАТО має підтримати створення "парасольки" ППО над великими містами заходу України – генерал США

Бригадний генерал армії США у відставці, колишній аташе з питань оборони США в Росії та незалежний спеціаліст Кевін Раян назвав конкретні кроки, які союзники мають ухвалити на саміті НАТО у Вашингтоні, щоб Україна мала можливість перемогти Росію на полі бою.

Про це він розповів в ексклюзивному коментарі ТСН.ua.

За його словами, життєво важливо, щоб на саміті НАТО країни-члени представили рішучу та єдину відповідь на агресію Росії проти України, яка триває від 2014 року.

"Безумовно, саміт рішуче засудить війну Росії в Україні, але для її припинення потрібні конкретні кроки, які остаточно відновлять суверенітет України та гарантують її свободу. Бо, якщо Росія зможе позбавити Україну цих фундаментальних прав, вона, швидше за все, позбавить цих прав і інші сусідні країни", - наголосив бригадний генерал армії США.

Кевін Раян підкреслив, що члени Альянсу мають збільшити виробництво зброї та боєприпасів не лише для власної оборони НАТО, а й для використання Україною, оскільки вона в першу чергу воює проти Росії. Україна чітко озвучила свої пріоритети щодо допомоги, і НАТО зробило багато для задоволення цих потреб.

Але для збалансування оборонного виробництва Росії, яку підтримують такі режими, як Китай, Північна Корея та Іран, потрібно більше.

"Члени НАТО повинні взяти на себе зобов’язання надати цю зброю та боєприпаси Україні, не обмежуючи їхнє використання проти військових цілей на території Росії. Сама Росія вже застосовує зброю та боєприпаси, надані її прихильниками, по всій території України", - зазначив він.

Військовий США, зокрема наголосив, що військові командири РФ ведуть вогонь по українських містах з безпечної відстані від власного кордону, прагнучи при цьому стерти кордони України.

"Члени НАТО також повинні підтримати створення "парасольки" протиповітряної оборони над великими містами заходу України. Сьогодні такі міста, як Київ, Львів, Одеса та Миколаїв, постійно піддаються російським ракетним, атакам безпілотниками та бомбами, вбиваючи сотні мирних жителів та руйнуючи важливу інфраструктуру. Розгортання дружньої наземної протиповітряної оборони навколо цих міст, далеко від лінії фронту, перехоплювало б ракети та безпілотники без ризику, що союзні сили вбиватимуть російських солдатів. Тисячі українців були б врятовані", - каже Кевін Раян.

Бригадний генерал армії США також наголосив, що НАТО нарешті має прискорити процес запрошення України до членства.

"Російський лідер Володимир Путін чітко дав зрозуміти, що війна, яку він веде, є війною проти НАТО та Заходу. Україна веде перші бої війни, яка спрямована проти нас. Членство України зміцнить захист НАТО та Заходу від Росії. Будь-які кроки щодо вступу України до Альянсу допоможуть нам усім", - резюмував військовий США Кевін Раян.

Нагадаємо, у Росії опублікували карту країн, які Путін міг би озброїти, щоб вдарити "по ворогах".

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