НАТО хоче створити посаду спецпосланника в Україні: яка мета – Foreign Policy

План з’явився в той час, коли західні лідери обговорюють амбіції України вступити до Альянсу.

НАТО розглядає можливість призначити нового постійного посланника в Києві з метою посилення своїх довгострокових зобов'язань перед Україною на тлі війни з Росією.

Про це пише Foreign Policy з посиланням на слова західних чиновників і помічників конгресменів США.

Згідно з планом, який у разі схвалення буде представлений на майбутньому саміті НАТО у Вашингтоні в липні, передбачається створення нової посади "старшого цивільного представника" НАТО в Україні за зразком аналогічної посади, яку НАТО створила в Афганістані під час своєї майже 20-річної присутності в цій країні.

Новий представник буде координувати підтримку Альянсом України, включно з наданням військової допомоги Києву з різних західних країн.

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Ця посада також стане політичним сигналом як для України, так і для Росії про відданість НАТО у боротьбі проти російської агресії.

"Ми шукаємо способи інституціоналізувати частину двосторонньої підтримки, яка надходить до України, і передати її альянсу НАТО, щоб забезпечити більшу узгодженість цієї допомоги і гарантувати адекватний розподіл тягаря по всьому Альянсу в нашій колективній підтримці України", - заявила пані посол США при НАТО Джуліанн Сміт.

Водночас деякі посадовці в НАТО в приватних розмовах вважають роль посланника частиною обмеженого пакета допомоги, який не відповідає головній меті Києва – формальному приєднанню до Альянсу.

"Запропонований крок відбувається на тлі ширших дебатів між країнами-членами НАТО про те, чи слід розгортати власні війська на території України – рішення, яке прискорить навчання та оснащення ЗСУ, але також може підвищити ризик розширення війни в Україні до ширшої конфронтації Заходу з Росією і навіть до застосування ядерної зброї", - пише видання.

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"Це частина втішного призу, який ми всі намагаємося створити. Це ще один приклад того, що ми робимо замість того, чого насправді хоче від нас Україна", - зазначив один із представників НАТО.

За словами високопоставленого представника Державного департаменту США, наразі підтверджено, що "низка домовленостей щодо України все ще обговорюється, але було б передчасно прогнозувати будь-який з можливих варіантів, поки тривають дискусії".

Питання про те, коли і чи запрошувати Україну до НАТО і фактично розпочати процес вступу, залишається гострою темою серед офіційних осіб Альянсу.

Дехто побоюється, що затримка процесу членства України лише "підбадьорить" Путіна. Інші кажуть, що передчасний вступ України до НАТО, поки вона все ще веде повномасштабну оборонну війну проти російського вторгнення, – лише прискорить протистояння між НАТО та Росією, що підвищить ризик повномасштабного ядерного конфлікту.

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"Ви також чули, як офіційні особи США сказали, що цього літа запрошення (України до НАТО - ред.) не буде розглядатися. Це малоймовірно, але ми зосереджені на цьому пакеті підтримки, який допоможе нам побудувати міст до членства", - зазначила Джуліанн Сміт.

За словами офіційних осіб, майбутній саміт НАТО вважається ключовим для Альянсу. Багато західних офіційних осіб вважають, що якщо Україна програє війну, Росія націлиться на наступний напад – на територію НАТО, можливо, Польщу чи країни Балтії.

Нагадаємо, Путін відповів, чи нападе Росія на НАТО.

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