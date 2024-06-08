НАТО хочет создать должность спецпосланника в Украине: какая цель – Foreign Policy

План возник в то время, когда западные лидеры обсуждают амбиции Украины вступить в Альянс.

НАТО рассматривает возможность назначить нового постоянного посланника в Киеве для усиления своих долгосрочных обязательств перед Украиной на фоне войны с Россией.

Об этом пишет Foreign Policy со ссылкой на слова западных чиновников и ассистентов конгрессменов США.

Согласно плану, который в случае одобрения будет представлен на предстоящем саммите НАТО в Вашингтоне в июле, предполагается создание новой должности "старшего гражданского представителя" НАТО в Украине по образцу аналогичной должности, которую НАТО создала в Афганистане во время своего почти 20-летнего присутствия в этой стране.

Новый представитель будет координировать поддержку Альянсом Украины, включая оказание военной помощи Киеву из разных западных стран.

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Эта должность также станет политическим сигналом как для Украины, так и России о преданности НАТО в борьбе против российской агрессии.

"Мы ищем способы институционализировать часть двусторонней поддержки, которая поступает в Украину, и передать ее альянсу НАТО, чтобы обеспечить большую согласованность этой помощи и гарантировать адекватное распределение бремени по всему Альянсу в нашей коллективной поддержке Украины", - заявила посол США при НАТО Джулиан Смит.

В то же время некоторые должностные лица в НАТО в частных разговорах считают роль посланника частью ограниченного пакета помощи, не отвечающего главным целям Киева – формальному присоединению к Альянсу.

"Предложенный шаг проходит на фоне более широких дебатов между странами-членами НАТО о том, следует ли развертывать собственные войска на территории Украины – решение, которое ускорит обучение и оснащение ВСУ, но также может повысить риск расширения войны в Украине до более широкой конфронтации Запада с Россией и даже до применения ядерного оружия", – пишет издание.

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"Это часть утешительного приза, который мы все пытаемся создать. Это еще один пример того, что мы делаем вместо того, чего действительно хочет от нас Украина", - отметил один из представителей НАТО.

По словам высокопоставленного представителя Государственного департамента США, подтверждено, что "ряд договоренностей по Украине все еще обсуждается, но было бы преждевременно прогнозировать любой из возможных вариантов, пока продолжаются дискуссии".

Вопрос о том, когда и пригласят ли Украину в НАТО и фактически вступить в процесс вступления, остается острой темой среди официальных лиц Альянса.

Некоторые опасаются, что задержка процесса членства Украины лишь "подбодрит" Путина. Другие говорят, что преждевременное вступление Украины в НАТО, пока она все еще ведет полномасштабную оборонную войну против российского вторжения, лишь ускорит противостояние между НАТО и Россией, что повысит риск полномасштабного ядерного конфликта.

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"Вы также слышали, как официальные лица США сказали, что этим летом приглашение (Украину в НАТО - ред.) не будет рассматриваться. Это маловероятно, но мы сосредоточены на этом пакете поддержки, который поможет нам построить мост к членству", - отметила Джулианн Смит.

По словам официальных лиц, предстоящий саммит НАТО считается ключевым для Североатлантического союза. Многие западные официальные лица считают, что если Украина проиграет войну, Россия нацелится на следующее нападение – на территорию НАТО, возможно, Польшу или страны Балтии.

Напомним, Путин ответил, нападет ли Россия на НАТО.

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