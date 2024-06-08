Как уничтожить борщевик у себя на участке: практические советы

Борщевик – одно из самых опасных растений. Если вы увидели его на своем участке, нужно сразу начинать борьбу. Хотя внешне он и кажется обычным растением, но это инвазионная культура, способная повредить не только другим деревьям и цветам, но и человеку или животным.

Для человека борщевик опасен из-за ядовитого сока, ведь после контакта с ним повышается чувствительность кожи к ультрафиолетовым лучам. То есть, после тактильного контакта возникает болезненный и достаточно сильный ожог, возможно повышение температуры тела, зуд, озноб, другие симптомы аллергии. Кроме этого опасна также пыльца борщевика, она вызывает тошноту, удушье и, иногда, даже асфиксию.

Что делать, если сок борщевика попал на кожу

Если сок борщевика попал на кожу, необходимо немедленно снять его с места поражения, при этом не вытирать, а именно промокнуть жидкость. После этого его нужно прикрыть тканью, изолировав от воздействия солнечного света. Обязательно переместитесь в тень, по возможности несколько раз тщательно промойте кожу хозяйственным мылом.

Ближайшие 3-4 дня после поражения следует избегать солнечного света, поэтому лучше оставаться дома. Так вы сможете снизить вероятность появления сильного ожога и ускорите регенерацию кожи.

Борщевик также может быть опасен для экосистемы вокруг себя. Это растение очень быстро растет, поэтому негативно влияет на другие культуры, подавляя их и подавляя урожайность. К тому же, когда на участке произрастает борщевик, он сильно обедняет почву, забирая полезные вещества, в частности калий и азот.

Чем травить борщевик

Чем травить борщевик / Фото: pixabay.com

Чтобы бороться с борщевиком как можно эффективнее, лучше всего использовать гербициды. Вносить их специалисты рекомендуются как только вы заметили растение у себя на участке. Интенсивную обработку гербицидами борщевика лучше проводить до цветения. Для этого производится раствор в 2-3 раза сильнее, чем написано в инструкции. Опрыскивание растения производится с интервалом в 2-3 недели в пасмурные дни. Не забывайте одевать защитную одежду, перчатки. Так вы можете максимально избежать контакта с ядовитым растением.

Если цветение уже началось, обработка будет неэффективной. В таком случае следует обрезать каждое соцветие вручную, а затем их сжечь. Так вы сможете предотвратить его размножение из-за самовысева.

При сильном разрастании борщевика на участке поможет только его сжигание. Однако этот метод следует проводить осторожно. Растения обливают легковоспламеняющимися жидкостями так, чтобы максимально увлажнить соцветия и плоды. Будьте осторожны — во время горения борщевик выделяет легковоспламеняющиеся эфирные масла.

Борщевик можно уничтожить и агротехническими методами. К примеру, с помощью плоскореза обрезать его корешки на глубине 5-10 см, непременно удалив точку роста. Если борщевик уже сильно разросся и занимает большую площадь, может помочь вспашка. Проводят ее в течение вегетативного периода. Процесс избавления от борщевика, в зависимости от его засоренности, может длиться 2-7 лет. Избегайте вспашки осенью, это может только накопить борщевик в почве.

Регулярно ухаживайте за участком. Небольшие схождения борщевика можно прополоть. Молодые растения могут появляться в течение всего лета, поэтому не забывайте осматривать участок и уничтожать растение.

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