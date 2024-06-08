Французский генерал оценил ход войны в Украине

Бывший директор Военной школы, профессор военной стратегии Sciences Po и HEC генерал Винсент Депорт заявил, что помощь от союзников поступает в Украину слишком медленно.

Об этом он пишет francetvinfo.

Как считает французский генерал, сегодня главное — помочь Украине выстоять и не потерять новые территории.

" Необходимо согласовать сроки поставок, чтобы не дать России выиграть на поле боя ", — сказал он.

По его словам, если помощь и дальше будет продолжать так медленно поступать в Украину, то нет гарантий, что Россия не захватит новые территории. Украина и союзники должны выработать общую стратегию обороны и придерживаться ее.

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"Ни один серьезный военный специалист не может гарантировать, что в ноябре следующего года россияне не будут под Киевом... Запад постоянно находится в реакции, а не в действиях. Мы должны перейти к стратегии. Предоставление оружия, расширение номенклатуры вооружений — это не стратегия ", — отмечает генерал Винсент Депорт.

Он добавил, что стратегия состоит в том, чтобы союзники определили свои реальные возможности и уже исходя из этого нужно выстраивать военные действия.

Что возможно сегодня, то это не мечтать о возвращении утраченных земель, это невозможно немедленно, но мы должны обеспечить, чтобы украинская армия выстояла, а потом стала сдерживающей силой, чтобы показать президенту Путину, что он может больше потерять, чем получить, продолжая свою агрессию", — объясняет Винсент Депорт.

Напомним, украинский генерал сделал прогноз о ходе войны.

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