Бои за Волчанск: кто контролирует город

Большая часть города Волчанская в Харьковской области находится под контролем Вооруженных сил Украины.

Об этом в эфире телемарафона сообщил спикер ОСУВ "Хортица" Назар Волошин.

"Большая часть города контролируется полностью Силами обороны Украины, а часть, где пытаются находиться российские военнослужащие, она находится под нашим огненным контролем", — подчеркнул Волошин.

По его словам, украинские защитники наносят максимальные потери оккупантам и пытаются продвигаться вперед для освобождения всех наших территорий.

"Потери врага на том направлении (Харьковском – ред.) безвозвратные санитарные составляют более 130 человек, уничтожен один танк, восемь артиллерийских систем, девять автомобилей, а также более 40 БПЛА. Ну и конечно, 36 укрытий личного состава вместе с личным составом Также на том направлении морские пехотинцы 36-й бригады морской пехоты на днях взяли в плен несколько человек российских кадровых военнослужащих. Это было несколько офицеров и несколько солдат российской армии.

Напомним, эксперт BILD по анализу открытых данных Юлиан Репке сообщил, что ВСУ контратаковали и отразили еще несколько кварталов Волчанская. В середине мая русские войска заняли северную часть города и несколько центральных кварталов. В последние дни украинским защитникам удалось выбить их из центра.

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