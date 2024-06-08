Бої за Вовчанськ: хто контролює місто

Більша частина міста Вовчанська, що у Харківській області, перебуває під контролем Збройних сил України.

Про це в ефірі телемарафону повідомив речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин.

"Більша частина міста контролюється повністю Силами оборони України, а та частина, де намагаються перебувати російські військовослужбовці, вона перебуває під нашим вогневим контролем", - наголосив Волошин.

За його словами, українські захисники завдають максимальних втрат окупантам і намагаються просуватися вперед для звільнення всіх наших територій.

"Втрати ворога на тому напрямку (Харківському - ред.) безповоротні санітарні складають понад 130 осіб, знищено один танк, вісім артилерійських систем, дев’ять автомобілів, а також понад 40 БПЛА. Ну і звісно, 36 укриттів особового складу разом з особовим складом. Також на тому напрямку морські піхотинці 36-ї бригади морської піхоти днями взяли в полон кілька осіб російських кадрових військовослужбовців. Це було кілька офіцерів та кілька солдатів російської армії", - повідомив Назар Волошин.

Нагадаємо, експерт BILD з аналізу відкритих даних Юліан Репке повідомив, що ЗСУ контратакували та відбили ще кілька кварталів Вовчанська. У середині травня російські війська зайняли північну частину міста та кілька центральних кварталів. За останні дні українським захисникам вдалося вибити їх із центру.

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